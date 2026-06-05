La Matanza: Policía bonaerense mató a dos delincuentes e hirió a un tercero tras un intento de robo

Un subcomisario de la Policía Bonaerense mató a dos delincuentes en hirió a un tercero cuando intentaron robarle su camioneta frente a su familia, mientras salía de su domicilio en La Tablada.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes cuando el subcomisario Walter Pacheco (47), quien estaba franco, arribó a su domicilio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok (patente AH-987-RX). Entonces fue abordado por cuatro delincuentes armados, que circulaban en un Peugeot 208 blanco (dominio AE-964-ZM). En ese contexto, el agento bajó del vehículo y comenzó a disparar con su arma reglamentaria.

Uno de los delincuentes fallecidos fue identificado como Tobías Robles (16), con antecedentes por homicidio en ocasión de robo. Llegó a ser trasladado al Hospital Balestrini con un tiro en el abdomen, todavía con vida, pero murió en el nosocomio.

El homicidio por el que fue acusado ocurrió en el año 2022. La víctima fue Enrique Oscar Barderi, un docente de 40 años, también asesinado en la zona de La Tablada.

El segundo delincuente muerto -con su cara cubierta por un pasamontañas- fue hallado a poca distancia del lugar del hecho, en Rincón y Gaboto. Llevaba una pistola Glock calibre 11.25. El sospechoso, mayor de edad, identificado como Tobías Valdes, tenía antecedentes por robo agravado, confirmaron fuentes judiciales.

Los cómplices se dieron a la fuga en el Peugeot, sobre el que pesaba una orden de secuestro activo por pedido de la Comisaría de Gregorio Laferrere a raíz de una denuncia por robo agravado.

El fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Homicidios de La Matanza, no tomó temperamento con el efectivo, ordenó la preservación de la escena y constató Robles presentaba antecedentes penales por un homicidio en ocasión de robo.