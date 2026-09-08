La Matanza: Policía que trabajaba de chofer de aplicación mató a un menor de 15 que intentó asaltarlo

Un subteniente de la Policía Bonaerense, que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, mató a un menor de 15 años que intentó asaltarlo junto a un cómplice, anoche, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza

El episodio ocurrió el lunes por la noche en la intersección de las calles Abdala y Gaboto, en el barrio San Alberto. En ese momento, el efectivo perteneciente a la División Delitos Complejos se encontraba fuera de servicio y vestido de civil.

El policía se dirigía a buscar a una pasajera que había solicitado un viaje. Según lo informado por Clarín, uno de los asaltantes subió por una de las puertas traseras del vehículo y colocó el freno de mano para evitar que el conductor escapara.

De manera simultánea, el segundo cómplice abordó al oficial por la ventanilla del conductor, lo amenazó con un arma de fuego y comenzó a propinarle culatazos en la cabeza.

Durante el forcejeo, el subteniente logró extraer su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y efectuó cinco disparos contra el agresor. Dos de los impactos alcanzaron al asaltante, uno en la cabeza y otro en el tórax.

Inmediatamente después de reducir al segundo sospechoso, vecinos y familiares del herido se congregaron en el lugar. Los allegados comenzaron a lanzar cascotes contra el rodado y exigieron bajo amenaza de muerte que trasladaran al joven.

El policía, presionado por la madre del sospechoso herido, condujo su vehículo hasta el Hospital Ballestrini. En dicho nosocomio se constató el posterior fallecimiento del chico, identificado como Santino Tabarez.

La fiscalía de Homicidios de La Matanza ordenó el secuestro de la pistola del uniformado y la incautación de su automóvil para realizar las pericias correspondientes. El vehículo presentaba la luneta destruida, piedras en su interior y un orificio de bala en el torpedo.

El oficial de policía prestó declaración ante las autoridades y fue puesto en libertad, debido a que el fiscal de la causa consideró inicialmente que actuó en legítima defensa.

Por su parte, fuentes de la investigación confirmaron que el adolescente de 16 años fallecido registraba antecedentes penales y una causa previa por el delito de encubrimiento agravado.

Las pericias científicas continuarán sobre el torpedo del coche para esclarecer de qué arma provino el disparo detectado y dar con el paradero del cómplice evadido.