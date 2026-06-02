La Matanza: Un comisario de civil y un chofer de remís, asesinados el mismo día en intentos de robo

Un comisario que estaba fuera de servicio y un chofer de aplicación de servicios de pasajeros fueron asesinados con horas de diferencia, en dos intentos de robos sucedidos ayer en González Catán y Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Según las primeras versiones, el conductor había llegado hasta la puerta de una vivienda ubicada en la calle Zinny al 3200, para iniciar un viaje solicitado a través de Uber por un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Sin embargo, cuando la uniformada se disponía a subir al vehículo éste fue interceptado por una banda de cuatro delincuentes. En ese momento los asaltantes realizaron una serie de disparos, con el objetivo de sustraer el auto.

Al tratar de resistirse, uno de los ladrones apuñaló con un arma blanca al chofer Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, según el parte policial.

Tras esto el oficial del SPB que presenció la escena llevó de urgencia a la víctima hasta el Hospital Kirchner, donde a pesar de los esfuerzos el conductor falleció poco después.

Los delincuentes se dieron a la fuga y personal policial trabaja intensamente para dar con los responsables.

🔹 El chofer asesinado en Rafael Castillo habría recibido al menos un disparo



Avanza la investigación por el crimen del conductor de una app en el marco de un intento de robo.



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Respecto al comisario, el hecho se registró alrededor de las 20:37 del lunes, en la calle Apipé al 5900, cuando la víctima identificada como Fernando Ponce (46) y afectado a la Escuela de Policía «Juan Vucetich» (sede La Matanza), fue abordado por cuatro delincuentes armados, en momentos en que esperaba que su hija saliera de una clase.

Los motochorros que intentaron sustraerle la camioneta Ford EcoSport. Pero el oficial se identificó y se produjo un breve tiroteo que puso en fuga a los delincuentes. Ponce resultó herido de bala en el tórax, la espalda y el coxis, por falleció minutos después en el hospital.

Testigos relataron que «pedía, por favor, que lo ayuden porque no se quería morir». Vecinos y familiares lo socorrieron y lo trasladaron al centro UPA cercano ante la ausencia de ambulancia y la demora de la patrulla policial.

Por otro lado, en las primeras horas de la investigación se tomó conocimiento del ingreso de un masculino, identificado como Alexis Lobo, de 19 años, al Hospital Paroissien, quien presentaba una herida de bala en el abdomen.

El hombre refirió que momentos antes se encontraba en la vereda de su casa, sobre la calle Montt al 6167 en Altos de Laferrere, “cuando pasan por el lugar masculinos en moto efectuando detonaciones, quienes le provocan la herida”.

De manera inmediata personal policial se acercó hasta el establecimiento, donde se pudo constatar, mediante relevamiento de cámaras y testigos, que el hecho denunciado por el herido nunca existió.

A su vez, se estableció que utilizaba un pantalón deportivo, siendo el mismo que se le observa en las filmaciones a uno de los involucrados en el crimen de Ponce, por lo que quedó detenido.

Un dato no menor es que además el sujeto posee una tobillera electrónica por arresto domiciliario, el cual no cumplió al haber salido a robar.

La causa quedó al mando de la UFI Temática Homicidio y del Juzgado de Garantías N°5 Departamental, que ordenó la detención de Lobo, quien está fuera de peligro.