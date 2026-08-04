La Matanza: Un detenido por el crimen de Laura Susseret, la joven que murió por una batalla narco

Un joven de 19 años fue detenido por la Policía acusado de integrar la banda que provocó la muerte de Laura Anahí Susseret (20), quien quedó atrapada en un tiroteo el pasado 15 de junio cuando salía de su casa de González Catán.

El hecho se registró en la intersección de Sanabria y Chicago, partido de La Matanza, cuando la víctima recibió un disparo en la cabeza durante el enfrentamiento entre dos facciones armadas. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la vía pública, cuyo registro audiovisual resultó determinante para identificar a los involucrados.

En las imágenes del dispositivo se observa la secuencia del tiroteo en la calle que culminó con la joven herida antes de ser trasladada de urgencia por vecinos al Hospital Simplemente Evita.

Pese a los esfuerzos médicos, Susseret falleció el 19 de junio tras permanecer cuatro días internada en estado crítico. La causa para esclarecer el homicidio quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI especializada de La Matanza.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Carlos Lautaro Escobar Pérez, de 19 años, mantenía una disputa con Nicolás Alan Reynoso, conocido como “Nico Saavedra”, por el control del narcomenudeo en la zona. Ese día ambos grupos ya se habían enfrentado al menos en dos oportunidades.

Horas más tarde, Lautaro Ulises Figueroa Lencinas, primo de Reynoso, llegó junto a otro hombre -que todavía no fue identificado- hasta las inmediaciones de la casa de Escobar Pérez. En ese lugar comenzó un nuevo intercambio de disparos.

En medio de la balacera, Susseret salió de su casa y fue alcanzada por uno de los proyectiles. Con todas las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de Escobar Pérez y de Figueroa Lencinas. La detención del primero se concretó en la zona de Arieta y Villegas, en San Justo, según informaron fuentes de la investigación.

Los detectives obtuvieron el dato de que el joven iba a reunirse con un abogado para interiorizarse sobre su situación procesal. A partir de esa información montaron un operativo encubierto y lo capturaron cuando llegó al lugar.

Pérez quedó a disposición del Juzgado de Garantías N 5 y de la UFI especializada en Homicidios Dolosos de La Matanza, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En tanto, Lautaro Figueroa Lencinas sigue prófugo.

HARTOS DE LA VIOLENCIA, VECINOS DE CATÁN DESTRUYERON UNA CASA SEÑALADA COMO BÚNKER



🔥 La muerte de Iván González, ocurrida el 31 de julio, desató la bronca y el dolor en González Catán.



Familiares, amigos y vecinos se reunieron en una vivienda ubicada en Luján y Raulíes, a la… pic.twitter.com/C3zb5WzABt — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 2, 2026