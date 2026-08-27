La Matanza: Un joven motoquero fue asesinado de un balazo sobre la Ruta N°3, en Virrey del Pino

Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo mientras circulaba en moto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino y los supuestos autores del crimen se dieron a la fuga, mientras que la Justicia investiga una aparente venganza y la familia busca testigos.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Mauro Agustín Cubillas, viajaba en una motocicleta Honda Wave cuando fue atacado por dos sujetos a bordo de un rodado similar, a la altura del kilómetro 41 del Parque Industrial, en el partido de La Matanza.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, en ese momento, uno de los implicados efectuó una detonación que impactó en el lado derecho del abdomen del damnificado, quien chocó y atropelló a un peatón de 32 años, mientras que los involucrados se dieron a la fuga.

El transeúnte, por su parte, sufrió la fractura de una pierna y fue trasladado al Hospital Paroissien, donde se encuentra fuera de peligro.

Al recibir un llamado al 911, personal de la subcomisaría Lavorato de la Policía Bonaerense se apersonó en el lugar y constató que Cubillas yacía sobre el asfalto con una herida de arma de fuego en el costado derecho del abdomen y sin signos vitales.

Mientras los investigadores trabajaban en el lugar, Valentín, de 18 años y amigo de Mauro, se presentó ante los efectivos policiales y manifestó que, momentos antes, Cubillas estaba dando vueltas por el lugar con su moto, una Honda Wave, cuando de repente perdió el control del rodado, cayó al suelo y sufrió una lesión.

Ante este escenario, miembros del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional policial interviniente lograron establecer durante las tareas investigativas que Cubillas, quien circulaba a bordo de su moto y a alta velocidad, embistió a un hombre de 32 años. La víctima del siniestro sufrió una fractura en una de sus piernas y debió ser trasladada al hospital Paroissien, donde fue asistida y quedó internada fuera de peligro.

Según pudieron concluir el fiscal Fornaro y su equipo de trabajo, este accidente vial habría desencadenado una violenta reacción de la víctima del choque, lo cual derivó en la muerte de Cubillas.

Por el momento, el fiscal Fornaro descartó la hipótesis de tentativa de robo, aunque la familia de la víctima asegura que el joven fue abordado por delincuentes que le querían sustraer su moto.

“Estamos en búsqueda de testigos y esperando que aparezcan las cámaras. (Los presuntos atacantes) Estaban encapuchados y por el momento no se sabe quiénes son”, contó este miércoles Mirna, la madre de Mauro, en diálogo con el noticiero “Arriba Argentinos” (El Trece).

La hipótesis que sostiene la familia de Mauro surge del testimonio del primo de la víctima, quien estaba cerca de él al momento del supuesto ataque y le aseguró a su círculo íntimo que el joven fue víctima de un intento de robo. “Le quisieron robar la moto y, como no pudieron, le pegaron un tiro”, explicó la madre del joven fallecido.

Consultada por las imágenes que se viralizaron en redes sociales, la mujer explicó que corresponden al momento en que Mauro ya había sido baleado. “En un momento él se pierde porque se asustó, aceleró, hizo unos metros más y se cayó. Muchos dicen que chocó con un auto, con otra moto, pero no se sabe más nada”, señaló.

De acuerdo al relato de Mirna, su hijo salió de su casa aproximadamente a las 15:30. Le dijo que salía con un amigo, pero nunca le informó que iba a participar de un evento de motos, al cual asistió por primera vez.

“Lo que nos dice el amigo de Mauro es que le dijo: ‘Me voy a dar unas vueltas en la moto y vuelvo’. Se fue, pero no volvía y cuando lo fueron a buscar lo encontraron tirado. El amigo llamó al papá y me vino a buscar a las 7 de la tarde. Me dijo que Mauro había tenido un accidente; pensé que estaba en el hospital de Solano, pero el padre del amigo me dijo que estábamos yendo a Virrey del Pino”, detalló.