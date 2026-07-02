La Matanza: Una adolescente de 14 años fue asesinada, en medio de un tiroteo entre bandas

Una adolescente de 14 años fue asesinada y su abuela resultó gravemente herida al quedar en medio de un tiroteo entre bandas en Virrey del Pino. El episodio ocurrió este jueves en la calle Cabot, entre Dungenes y Danel, frente a la casa de las víctimas.

Según informaron fuentes policiales, ocupantes de una camioneta Ford Ecosport blanca iniciaron un enfrentamiento con un hombre que estaba a pie y, en medio de la balacera, los disparos alcanzaron a dos integrantes de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Urquiza, de 50 años, y su nieta, Candela Abigail Urquiza, de 14. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Simplemente Evita por un familiar.

Sin embargo, los médicos constataron que la adolescente ingresó sin signos vitales luego de recibir un tiro en la cabeza.

En medio de la desesperación los vecinos vaciaron la casa de uno de los asesinos (el de la foto) y le quemaron todo en medio de la calle. También quemaron parte de la vivienda que funcionaba como búnker narco. pic.twitter.com/CXmE7frGfK — Diego G (@gabrielediego) July 3, 2026

Mientras tanto, su abuela sufrió una herida de arma de fuego en la espalda. De acuerdo al parte oficial, permanece internada y fue sometida a una intervención quirúrgica.

El hijo de la mujer y tío de la adolescente declararon ante la policía que ambas quedaron en medio del intercambio de disparos cuando se encontraban frente a su casa.

Después del ataque, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en el barrio. Además, se ordenaron allanamientos de urgencia y los investigadores ya tendrían identificadas a cuatro personas presuntamente vinculadas con el hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca determinar las circunstancias del ataque e identificar a todos los responsables del crimen de la adolescente.