La Matanza: Una policía se quitó la vida frente a una comisaría, ante la denuncia de su ex novio

Una oficial primero de la Policía de la Ciudad, de 37 años, se suicidó este sábado de un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria frente a la comisaría 5ta Este de La Matanza, en el barrio San Carlos de Virrey del Pino, mientras su exnovio, de 27, se encontraba dentro del edificio denunciándola por haber dañado su auto y el de su padre.

El joven había llegado durante la mañana acompañado por sus padres y explicó ante los efectivos que el ataque contra los vehículos se produjo en medio de un conflicto personal con la mujer.

Mientras se tomaba la denuncia, la agente llegó a la dependencia para ser entrevistada y ofrecer su versión de lo ocurrido. Permaneció esperando en la vereda y, según declararon testigos, se encontraba visiblemente alterada.

Minutos después, una detonación sorprendió a quienes estaban en el lugar. Al salir, los policías encontraron a la mujer gravemente herida junto a su pistola reglamentaria Pietro Beretta.

Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, aunque ingresó sin vida. La zona fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los peritos.

Durante la investigación también se constató que existía una denuncia anterior contra la agente. La madre de su expareja había solicitado el pasado 12 de julio una restricción perimetral para impedir que se acercara a su hijo.

Tras conocer lo sucedido, familiares de la mujer se presentaron en la comisaría y, al advertir que el joven continuaba allí, protagonizaron momentos de tensión. Algunos de ellos arrojaron piedras contra el frente del edificio y provocaron daños materiales, por lo que debió intervenir el personal policial. No hubo personas heridas.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien dispuso el secuestro del arma, el relevamiento de la escena y las diligencias correspondientes. El expediente fue caratulado inicialmente como suicidio, mientras continúa la investigación para reconstruir el contexto completo del episodio.