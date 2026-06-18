La PFA desarticuló organización dedicada a la distribución de material de abuso infantil en GBA

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desbarataron en la Provincia de Buenos Aires una organización criminal dedicada a la distribución de material de abuso sexual infantil. Se hicieron siete allanamientos en el Conurbano, con seis detenidos.

La denominada “Operación Protección de las Infancias” tuvo su origen en 2023 y dio lugar a una serie de investigaciones vinculadas, entre ellas “Aliados por la Infancia”, mediante las cuales se llevaron a cabo procedimientos en gran parte del territorio nacional y en diversos países de la región y de Europa.

En ese contexto, las pesquisas policiales continuaron bajo la coordinación del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, dependiente de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, en forma conjunta con la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la Dra. Daniela Sánchez; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 de San Martín, a cargo de la Dra. Vanesa Leggio; y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del Dr. Nicolás Federico Bruno.

Como resultado de tareas investigativas y ciberpatrullajes, los investigadores emplearon herramientas especializadas de monitoreo de redes P2P, entre ellas ICCACOPS y CPS, plataformas utilizadas para detectar el intercambio de material de abuso sexual infantil a través de Internet. A partir de complejos análisis de datos y evidencias digitales, se logró identificar a cinco hombres y una mujer presuntamente vinculados a las maniobras investigadas, así como determinar siete domicilios ubicados en los partidos de Lanús, Tigre y San Martín.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del Dr. Alberto Llado, y el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Mariela Bonafide; el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Ricardo Andrés Tripaldi; el Juzgado de Garantías en lo Penal N° 4 de San Martín, a cargo del Dr. Alberto Ramón Brizuela; y el Juzgado de Garantías N° 2 Departamental, a cargo de la Dra. Estela del Carmen Mollo, ordenaron la realización de los allanamientos correspondientes sobre los inmuebles detectados.

Los allanamientos se concretaron sobre domicilios ubicados en las calles Mamberti, Bolivia, Montevideo y Olazábal de la localidad de Lanús; Yapeyú de Monte Chingolo; Callao de Rincón de Milberg, partido de Tigre; e Industria de Villa Libertador General San Martín, partido de General San Martín.

Durante los procedimientos, los efectivos federales lograron la detención de los seis investigados, mientras que una séptima persona fue notificada de la formación de la causa. Además, se secuestró una importante cantidad de dispositivos electrónicos y medios de almacenamiento digital, elementos que serán sometidos a peritajes forenses para determinar su vinculación con la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre los elementos incautados se destacan 19 teléfonos celulares, 4 CPU, 2 computadoras, 5 notebooks, 3 discos rígidos externos, 7 pendrives, 1 cámara fotográfica digital, 7 memorias RAM, 3 netbooks y 1 consola PlayStation.

Los detenidos, todos mayores de edad, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición de los magistrados intervinientes en el marco de la causa por “Producción, Comercialización y Distribución de Representaciones de Menores de 18 Años Dedicados a Actividades Sexuales”, delitos tipificados por el artículo 128 del Código Penal.