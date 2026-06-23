La Policía Bonaerense desarticuló una banda narco que operaba en la Zona Oeste del Conurbano

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló una organización de narcotraficantes, luego de una serie de allanamientos realizados en los últimos días en distintas localidades de La Matanza, Morón, Lomas de Zamora y Gral. Rodríguez.

Como resultado de 43 operativos en las zonas oeste y sur fueron arrestados unos 30 integrantes de esa banda delictiva, de alcance regional, dedicada al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes a gran escala.

También se secuestraron 1,4 kilos de cocaína; 4,3 kilos de marihuana; distintas dosis de pasta base y cocaína, listas para su comercialización; tusi (cocaína rosa) y sustancias de corte y estiramiento; autos y motocicletas.

De esta manera, y luego de más de un año de investigación, personal de la Bonaerense, a través de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, ejecutó uno de los operativos antidrogas más importantes de los últimos años en el Conurbano.

#BuenosAires MANEJABAN DOS BUNKERS DE DROGAS EN VILLA CELINA Y PILAR, ESTABAN ARMADOS CON ESCOPETAS Y LES ENCONTRARON COCAÍNA, PASTA BASE Y KETAMINA “TUSI”



La Policía Federal detuvo a cuatro narcos y desmanteló dos puntos de venta. Intervino durante la investigación la Unidad… pic.twitter.com/GOI1fZhcEI — 24con (@24conurbano) June 24, 2026

La investigación, desarrollada bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, permitió identificar la estructura completa de una organización liderada por ciudadanos de nacionalidad peruana, que había consolidado su poder territorial mediante una compleja red de distribución, centros de acopio, búnkeres de venta, logística de transporte y custodia armada.

El megaoperativo culminó con la detención y aprehensión de 30 personas -la mayoría de nacionalidad peruana-, vinculadas directamente con la estructura criminal, entre ellas organizadores, coordinadores logísticos, distribuidores, vendedores y responsables de la seguridad armada de los puntos de expendio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La magnitud de la intervención permitió desarticular integralmente la organización, afectando simultáneamente su capacidad operativa, financiera y territorial.

Uno de los aspectos más significativos del procedimiento fue la demolición de trece búnkeres utilizados para la venta de droga en el asentamiento Puerta de Hierro, considerado uno de los principales puntos de comercialización de estupefacientes de la zona oeste del conurbano.

La medida, ordenada por la Justicia Federal y ejecutada en el marco del operativo, impide la reutilización de estas estructuras por parte de organizaciones criminales y representa una recuperación concreta del territorio para los vecinos.

(NA)

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