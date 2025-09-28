La Policía de la Ciudad secuestró cientos de autopartes y detuvo a cuatro sospechosos en Moreno

Cuatro hombres fueron detenidos por ser parte de una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama, en su mayoría Volkswagen Amarok, y secuestraron una gran cantidad de autopartes listas para ser vendidas en el mercado negro durante una serie de allanamientos simultáneos que se realizaron en Moreno y Paso del Rey.

Estos operativos permitieron desarticular una organización criminal que operaba en la Ciudad y en el oeste del conurbano dedicada al robo y desguace de camionetas 4×4.

Los procedimientos fueron encabezados por la División Investigaciones de la Comisaría 9, en domicilios ubicados en San Ignacio de Loyola al 5300 y Araucanos al 6200, en Moreno, y en Avenida De la Ribera y Merlo, en Paso del Rey, en el marco de una causa por el robo de una Volkswagen Amarok cometido en Guaminí al 1300, en el barrio porteño de Mataderos.

Luego de una ardua investigación, se realizaron los allanamientos, donde en uno de los depósitos se detuvieron a cuatro personas, todos argentinos mayores de edad, quienes se encontraban dentro del predio de Camino de la Ribera y Merlo, donde se secuestraron 26 puertas, 36 ópticas delanteras, 21 ópticas traseras, 16 guardabarros, 23 radiadores, 21 computadoras (ECU), 14 tableros, 5 capots, 2 portones traseros, 15 paragolpes, 43 butacas de distintos rodados y 7 herramientas de corte, además de vehículos con pedido de secuestro vigente y autopartes con numeraciones adulteradas.

La investigación determinó que la banda utilizaba tecnología para copiar en forma remota las frecuencias de llaves electrónicas, con las que lograban el acceso y arranque de los vehículos.

Luego los trasladaban a depósitos en la provincia, donde eran desarmados y sus piezas revendidas en el mercado negro tras adulterar chasis y motores.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26, a cargo del Dr. Buisel Quintana y contó con la colaboración de grupos de irrupción y contención de la Policía de la Ciudad para asegurar los allanamientos.