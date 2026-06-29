La Policía halló drogas en la casa: Una pareja de Ituzaingó quedó detenida tras la muerte de su bebé

La Justicia investiga la muerte de un bebé de dos meses, quien falleció mientras dormía con sus padres en la localidad de Ituzaingó. Se supo que la Policía encontró dentro de la vivienda droga, por lo que se dispuso la detención de los padres del menor.

El parte policial destaca que este lunes un llamado al 911 alertó por un problema de salud de un recién nacido en una vivienda de la calle Belgrano al 23.217, cerca de la Universidad Nacional de Merlo.

Cuando los efectivos arribaron al lugar se entrevistaron con Javier Horacio La Giglia y Malena Álvarez, padres del bebé, quienes refirieron que su hijo se encontraba durmiendo en medio de ambos, cuando advirtieron que no reaccionaba, por lo que le realizaron maniobras de reanimación.

De manera inmediata trasladaron al menor, identificado como Tadeo Horacio, quien tenía sangre en la boca, hasta el Hospital Bicentenario Ituzaingó, donde confirmaron su fallecimiento.

En el domicilio se hizo presente el fiscal de la UFI N°2 de dicha localidad, quien informó que realizó una inspección ocular junto con Policía Científica y la Delegaciones Departamentales de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, en la cual se procedió al secuestro de plantas de marihuana (924 gr. cogollo marihuana y 2.2 kg. hojas y plantas), elementos fraccionamiento, balanza, bolsas Ziploc y celulares.

Con lo incautado, la fiscal Marisa Monti, de la UFI N°9 de Morón, dispuso la aprehensión de ambos adultos.

Las autoridades aguardan al resultado de la autopsia para poder determinar las causas del fallecimiento del bebé.

El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte e infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines comerciales.

(NA)