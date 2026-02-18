Laferrere: Municipal de Ituzaingó hirió a un delincuente mientras trabajaba de chofer de DIDI

Un intento de asalto terminó con un intercambio de disparos en la localidad de Gregorio de Laferrere, donde un conductor de una aplicación de viajes se defendió a tiros de un hombre que intentó robarle mientras trasladaba a dos pasajeras.

El episodio ocurrió cuando Martín Félix Zayas (30), agente municipal de Seguridad Ciudadana del Municipio de Ituzaingó, circulaba en su Fiat Mobi mientras trabajaba con la app. De acuerdo con fuentes policiales, al detenerse en la esquina de Luis Vernet y Soberanía Nacional (partido de La Matanza) un auto negro se le cruzó de manera repentina.

De ese vehículo descendió un sujeto armado que se dirigió directamente hacia la puerta del conductor e intentó abrirla con fines de robo. Zayas, quien además se desempeña como agente de seguridad urbana y estaba armado, respondió de inmediato. En pocos segundos se produjo un tiroteo.

Las pasajeras, que estaban por finalizar el viaje, se agacharon dentro del auto y no sufrieron heridas. El conductor tampoco resultó lesionado.

El presunto asaltante recibió al menos un disparo y escapó a pie, mientras que su cómplice huyó en el vehículo en el que habían llegado. Tras el hecho, se desplegó un operativo en la zona para dar con los sospechosos.

Horas más tarde, la investigación dio un giro cuando la Policía detectó el ingreso de un hombre con una herida de arma de fuego en el Hospital Simplemente Evita. El individuo manifestó haber sido víctima de un robo, pero las contradicciones en su relato y el cruce de información con los datos recabados lo vincularon con el intento de asalto.

Los investigadores determinaron que se trataba del mismo hombre que había intentado atacar al conductor. Posteriormente allanaron el lugar donde se ocultaba y secuestraron el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de la ropa que llevaba al momento del tiroteo, que presentaba orificios de bala y manchas de sangre.

El detenido, de 34 años, quedó imputado en la Fiscalía Descentralizada N°2 de Laferrere por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Según fuentes del caso, había recuperado la libertad hacía cinco meses, luego de cumplir una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.