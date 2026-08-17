Laferrere: Policía mató a un motochorro de 15 años tras una emboscada para robarle la moto

Un efectivo de la Policía bonaerense mató a un adolescente de 15 años que intentó asaltarlo junto a otros cinco cómplices en la localidad de Laferrere. El hecho ocurrió este domingo en la intersección de las calles Obligado y Santa Catalina.

El oficial, identificado como L.E.F. y perteneciente a la División Crimen Organizado de Morón, circulaba en una moto Corven 110 Mirage junto a un amigo. En ese momento, fueron interceptados por tres motocicletas en las que viajaban seis hombres armados.

Ante la amenaza, el policía de 21 años extrajo su arma reglamentaria y efectuó disparos para repeler el asalto. Tras el enfrentamiento, uno de los atacantes cayó sobre el asfalto junto a la moto Honda GLH que conducía.

Minutos después del incidente, una ambulancia constató el fallecimiento del joven, identificado por fuentes de la investigación como Lautaro Gabriel Herrera. El adolescente, que vivía a pocas cuadras, fue reconocido en el lugar por su hermana.

Cerca del cuerpo de Herrera, los investigadores hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada en el intento de robo. Toda la secuencia del asalto y el posterior enfrentamiento quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Por orden judicial, se secuestró el arma reglamentaria del efectivo para realizar los cotejos balísticos correspondientes. Las pericias del caso quedaron a cargo de personal de la Gendarmería Nacional.

Poco después del hecho, otro adolescente de 15 años ingresó herido de bala en el hombro al Hospital Balestrini de Ciudad Evita. Los investigadores lo vincularon de inmediato con el asalto y quedó internado bajo custodia policial.

Durante la madrugada, la Policía logró la detención de otros cuatro sospechosos, quienes también son adolescentes. En total, la banda involucrada en la emboscada sumaba seis integrantes.

El fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, coordinó las primeras medidas de búsqueda. El resto de los detenidos quedó a disposición del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI N° 2 de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa fue caratulada inicialmente como «robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa con homicidio resultante» respecto a los implicados. Se espera que las pericias de Gendarmería determinen la situación procesal definitiva del policía involucrado.

#Laferrere Seis motochorros intentaron asaltar a un policía, hubo disparos y un delincuente de 15 años perdió la vida. Al rato llegó otro herido, de la misma edad, a pedir ayuda a un hospital. En la imagen se ve cuando rodean al agente y, este escapa, tras efectuar los disparos.… pic.twitter.com/uU3U3xnEc7 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 16, 2026