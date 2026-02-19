Laferrere: Un adolescente de 16 años cayó abatido tras intentar robarle el auto a policía de civil

Un delincuente de 16 años fue abatido ésta madrugada durante un intento de robo en Laferrere. La víctima era un efectivo de la División Seguridad en el Transporte de la Policía de la Ciudad, quien viajaba con su auto vestido de civil.

El hecho ocurrió en la calle Montgolfier al 1600, cuando el oficial de 51 años fue interceptado por al menos cinco hombres que se desplazaban en un Chevrolet Prisma blanco sin patente a la vista. Según fuentes policiales, le cruzaron el vehículo y exhibieron armas de fuego. Ante esta situación, el hombre se identificó y extrajo su arma reglamentaria.

En ese instante se produjo un tiroteo que obligó a los agresores a huir en distintas direcciones. Sin embargo, uno de los atacantes quedó tendido en el suelo, a un costado del Prisma, gravemente herido. Minutos después llegó una ambulancia del sistema de salud municipal y constató su muerte.

El resto de los integrantes de la banda permanecen prófugos. La causa quedó caratulada por el fiscal Diego Rulli como homicidio en legítima defensa por lo que, en principio, no hubo ninguna medida contra el agente. Aunque se dispuso el secuestro de su arma 9mm, se ordenaron pericias balísticas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

(Con información de Oeste Noticias y Primer Plano)