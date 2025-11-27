Lo balearon en la calle: Hay dos detenidos y un prófugo, por el crimen de un vecino de Merlo

Un hombre de 36 años falleció el último lunes como consecuencia de un disparo en el abdomen. Ocurrió en plena calle (25 de Mayo y Ameghino) en la localidad de Parque San Martín (Merlo). Por el ataque armado hay dos sospechosos detenidos y un tercer participante que sigue prófugo, en tanto que otras dos personas resultaron heridas.

La víctima fatal fue identificada como Joel Benjamín Riquelme. Los heridos, que se encuentran fuera de peligro, son Mario Alberto Rodríguez, de 45, y Rodrigo Emiliano Baltar, de 19. De acuerdo al parte policial, el ataque habría sido cometido por Nazareno Oscar Ailan, de 20 años; Leonel Ezequiel Ruiz, de 31; y Leonel Alejandro Sayago.

La causa está a cargo de la UFI Nº 5 de Morón. Según el testimonio de la esposa de Riquelme, el hecho comenzó cuando su marido regresaba de jugar al fútbol acompañado por Rodríguez y Baltar. Al cruzarse en la calle con Ailan, ambos habrían intercambiado golpes de puño y se separaron. Obedecería a un conflicto familiar que viene de años.

Momentos después, Ailan regresó acompañado por Ruiz y Sayago, a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker gris. Los tres descendieron armados y comenzaron a disparar contra Riquelme y sus acompañantes. Tras el ataque, huyeron.

Riquelme recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado en terapia intensiva, pero finalmente falleció. Los otros dos hombres sufrieron heridas de menor gravedad.

Posteriormente, tras una serie de operativos conjuntos entre la Comisaría Merlo 3° y la DDI, la Policía detuvo sobre la Ruta N° 40 a Nazareno Ailan. Más tarde fue arrestado Leonel Ruiz. en la ciudad de Dolores, cuando intentaba escapar hacia la Costa Atlántica. En Castelli se incautó la camioneta que habría sido utilizada en el hecho.

Por su parte, Sayago sigue prófugo. Investigadores confirmaron que el enfrentamiento se remonta a un altercado ocurrido hace dos años en un cumpleaños. La Justicia libró órdenes de allanamiento en domicilios vinculados a los imputados.