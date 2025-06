«Mala suerte»: Querían denunciar un asalto y les robaron la camioneta, en González Catán

Una mujer y su madre fueron víctimas de dos asaltos consecutivos en un mismo día en la localidad de González Catán. Todo ocurrió el domingo, cuando salieron desde Almirante Brown hacia la Feria de Calderón, ubicada en La Matanza.

La mujer de 29 años y su madre, de 50, habían dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux blanca. A los ’30 escucharon sonar la alarma. Cuando se acercaron, vieron que el vidrio trasero izquierdo estaba destrozado: Los delincuentes se llevaron $10 mil, documentación personal y el certificado de discapacidad de uno de los hijos de Carina.

Tras el ilícito, ambas se dirigieron a la comisaría N°2 de González Catán para hacer la denuncia, pero allí, según relataron, les dijeron que no se la tomarían sin fotos impresas del vehículo dañado. Ante la dificultad de conseguir impresiones -la mayoría de los comercios estaban cerrados-, Carina recordó que su prima vivía cerca y le pidió ayuda.

Cuando fue a buscar las impresiones, a las 16.50hs, y mientras esperaba con su madre en la camioneta frente a la casa de su familiar, fueron asaltadas nuevamente. «Había dos personas, uno se acercó, vio que éramos dos mujeres y me dijo: ‘Bajate o te tiro’, diciendo que tenía un arma», contó la víctima en declaraciones al canal TN.

El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal. «Tenía el cinturón puesto, no podía bajarme. Cuando logré desabrocharlo, me agarró de la campera y me tiró al piso. Justo después vino otro hombre, pensé que me iba a ayudar, pero no: subió del lado del conductor e intentó llevarse la camioneta», detalló.

Entre los detalles, Berdón dijo que hubo «forcejeos» y que en medio de eso la llave de la camioneta se partió. «No se la pudieron llevar porque rompieron la llave. Ante ese momento de confusión que tuvieron logré agarrar un termo que tenía en el asiento trasero y les empecé a pegar con el termo. A tocar bocina, a gritar. Se asustaron y se fueron corriendo», detalló.

Berdón contó que se les llevaron «más dinero, y el celular de su madre que estaba en su cartera». «A los pocos minutos llegó un patrullero. Parecía chiste», ironizó la mujer.

La víctima agregó que los vecinos «identificaron» a los delincuentes ya que «estaban deambulando durante todo el día», y que sumaron que «habían salido de la cárcel hace poco».

«El móvil que apareció nos dijo que llamemos al seguro para que lleven la camioneta en la grúa y nos vayamos a casa. Me reclamaron del por qué no hice la primera denuncia virtual y habría evitado el segundo robo. De locos», se resignó.

Alrededor de las 20, y con las impresiones encima, Berdón volvió a la seccional 2 de Catán para hacer no una denuncia, sino dos.

En el cierre, la mujer mostró su impotencia por el libre accionar de los delincuentes, pero también de la Policía. «Esta es una zona liberada y es imposible vivir así. Hay robos a toda hora. La Policía tiene una falta de empatía tremenda y nosotros somos rehenes de esta situación», se lamentó.

En el posteo viralizado, Berdón escribió: «La Policía me dice que hoy tuve mala suerte. Yo creo que esto se llama falta de seguridad».