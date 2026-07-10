Matanza: Un delincuente murió y otro fue detenido al volcar el auto en el que escapaban de la Policía

Un joven de 22 años con orden de captura activa fue detenido después de una persecución armada con efectivos de la DDI de La Matanza. Su acompañante (19) falleció luego de que el auto en el que escapaban chocara contra una columna.

Todo comenzó por un llamado al 911 por parte de una mujer que informó que un joven identificado como L.E.I. (a quien había denunciado previamente por amenazas de muerte) se encontraba en su domicilio..

Tras tomarle declaración, se dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Coraceros 9300, en Virrey del Pino.

El sospechoso tenía un pedido de captura activa por homicidio agravado y una orden de prohibición de acercamiento.

Cuando los efectivos se dirigían al domicilio de la mujer, vieron al sospechoso manejando un Chevrolet Corsa gris en las inmediaciones. Entonces, el sospechoso aceleró. Los efectivos trasladaron a la mujer a la sede de la DDI para resguardarla y retomaron el operativo.

Minutos después de perderlo de vista, el mismo vehículo volvió a aparecer en las cercanías, pero esta vez con dos ocupantes.

Fue en ese momento en donde se inició una persecución, a la altura de Manzanares y Burela, que poco después desencadenó un intercambio de disparos que se extendió por unas ocho cuadras. En la intersección de Molina y Colastine, los ocupantes perdieron el control y volcaron.

Ambos quedaron atrapados en el interior del vehículo. En la grabación que registró una cámara de la zona se puede observar el momento en el que el auto sube a la vereda e impacta contra un fierro de un comercio, junto en la esquina a las 16.20.

Inmediatamente, los efectivos se acercaron. El cuerpo de bomberos rescató al joven buscado que presentaba una herida de bala en la pierna derecha. Lo trasladaron con custodia policial al Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde quedó fuera de peligro y fue formalmente detenido.

En tanto, el acompañante de 19 años identificado con las iniciales F.J.V. fue hallado sin vida en el habitáculo; a su lado había una pistola, que también quedó secuestrada.

De acuerdo con la reconstrucción de la Policía, el joven se quitó la vida al verse acorralado. El Chevrolet Corsa, en tanto, tenía pedido de secuestro activo: Había sido robado apenas un día antes en Virrey del Pino, por dos hombres armados en moto que lo sustrajeron a su propietario.

Gendarmería Nacional realizó las pericias de rigor y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Lomas de Zamora. La UFIyJ Especializada en Homicidios avaló lo actuado y ordenó las diligencias correspondientes respecto al detenido.

La DDI llevaba meses detrás de L.E.I. Desde febrero de 2026, el Gabinete de Homicidios trabajaba en la causa que lo señalaba como integrante de una red de venta de drogas en los barrios Nicol y Esperanza, donde los conflictos territoriales se habían agudizado.

La investigación estableció que a principios de año había matado a un vecino que reclamó por la comercialización de estupefacientes en la zona.

El historial judicial de L.E.I. se remonta al menos a 2022. Ese año fue identificado en Virrey del Pino junto a otros dos hombres en posesión de un caballo robado.

En julio de 2023, en Rafael Castillo, fue aprehendido tras perseguir y disparar contra un vecino. En el procedimiento se secuestraron una escopeta calibre 12/70, una pistola calibre .22, cartuchos, vainas servidas y armas blancas. Hacia agosto de 2025 volvió a quedar en la mira policial al ser interceptado al volante de un Fiat Uno con patente adulterada que registraba pedido de secuestro por hurto automotor.

La causa más grave llegó en febrero de 2026, cuando el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza emitió una orden de captura nacional e internacional por homicidio, lesiones graves y portación ilegal de arma de guerra.

Ese mismo año, el Juzgado de Familia N° 3 del mismo departamento judicial registró una causa iniciada por Y.P. por amenazas, con orden de prohibición de acercamiento vigente al momento de su detención.