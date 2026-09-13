Virrey del Pino: Un policía de civil mató a delincuente que intentó robarle y otro escapó en el capó

Un violento intento de robo tuvo lugar en la localidad de Virrey del Pino, a la altura del kilómetro 40 de la Ruta 3, cuando una banda de cuatro delincuentes armados interceptó a un policía federal de civil frente a su domicilio ubicado en Girardot al 5400.

El hecho se produjo alrededor de las 15:00 horas, en momentos en que el efectivo se disponía a salir a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok para llevar a su hijo al colegio. Según los testimonios del lugar, los asaltantes descendieron de un vehículo y abrieron fuego de manera inmediata y sin mediar palabra.

Ante la agresión, el agente se cubrió junto al vehículo y repelió el ataque utilizando su arma reglamentaria, desatando un enfrentamiento armado en plena vía pública. Afortunadamente, su familia se encontraba en el interior de la vivienda y resultó ilesa.

Al verse sorprendidos por la respuesta de la víctima, los cómplices aceleraron para huir. Uno de los sospechosos, imposibilitado de ingresar al habitáculo del rodado, escapó colgado del capó a toda velocidad.

Durante la fuga, la banda advirtió la gravedad de las heridas de su compañero —quien había recibido impactos de bala en la cabeza y las piernas—. En consecuencia, abandonaron el vehículo original, interceptaron a punta de pistola a un remisero y lo forzaron a trasladar al herido hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven de 18 años, domiciliado en Guernica, falleció poco después de ingresar al centro de salud.