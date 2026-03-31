Merlo: Detuvieron al supuesto acosador de la nena de 7 años que se refugió en una panadería

Personal policial detuvo, en una casilla del Barrio Pompeya de Merlo, a un hombre de 38 años que está acusado de acosar a una nena de 7 años que el viernes pasado se refugió en una panadería y evitó posiblemente una tragedia peor.

Según informaron fuentes, el aprehendido fue identificado como Leonardo Fabio Jarzynski, de 38 años. La detención se produjo en su domicilio, ubicado en la avenida Camino de la Rivera 752 (Merlo), tras un operativo que comenzó con una denuncia en el destacamento de Pompeya y el posterior relevamiento de testigos y cámaras de seguridad.

El hecho en cuestión ocurrió el pasado viernes en una panadería ubicada en la intersección de las calles Filiberto y Toay. Hasta allí se acercó a una niña de 7 años, a quien el hombre dirigió comentarios de contenido sospechoso.

El detenido fue expulsado del lugar por la abuela de la menor y, al retirarse, acosó a una transeúnte femenina al bajarse los pantalones y mostrar sus partes íntimas.

La fiscal Valeria Courtade ordenó una pericia psiquiátrica sobre el sujeto, que tiene varios expedientes anteriores ante el Juzgado de Familia, con internaciones en establecimientos de salud mental de los que siempre se escapó. En principio, es una persona punible, aunque (tal vez para pasar como inimputable) le dijo a la Policía que tenía sólo 16 años.