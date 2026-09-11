Merlo: Policías de civil resistieron un robo y mataron a un presunto motochorro, en Pontevedra

Dos efectivos de la Policía bonaerense que circulaban de civil y fuera de servicio a bordo de una motocicleta Honda Tornado se enfrentaron a dos motochorros que los interceptaron cuando circulaban por las calles Rivera Indarte y Zabala, en Pontevedra. Como consecuencia del tiroteo un sospechoso cayó abatido y el otro se dio a la fuga.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el acompañante de la moto habría extraído un arma de fuego y apuntado contra los policías con intenciones de robo. Pero los agentes abrieron fuego, hiriendo de muerte al presunto agresor.

El cruce ocurrió anoche en jurisdicción de la Comisaría Merlo 5ª. Según trascendió, en poder del fallecido se encontró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

La Fiscalía N°2 de Morón dispuso la realización de pericias y la intervención de especialistas de Gendarmería Nacional.

Además, el arma reglamentaria utilizada por el efectivo fue secuestrada para ser sometida a las correspondientes pericias. Por el momento, no se adoptaron medidas contra los policías involucrados.