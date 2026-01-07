Merlo: Un hombre falleció, tras cuatro días de agonía, luego de recibir un botellazo en la cabeza

Un joven de 29 años murió tras agonizar cuatro días por una golpiza feroz que recibió el 31 de diciembre, en el Barrio Matera de Merlo. Sucedió en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras. Aunque todavía no está claro qué originó la pelea, Maximiliano Balbuena, quedó inconsciente en el lugar tras recibir una serie de golpes brutales.

Según confirmaron fuentes de la investigación, la víctima recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente – se sospecha que fue un botellazo – que le provocó un derrame cerebral. Nunca pudo recuperarse de ese momento clave.

Según la versión policial, Balbuena fue encontrado por su hermana, ya desvanecido en el piso y convulsionando en plena calle. Vecinos de la zona ayudaron a trasladarlo de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas.

Allí, los médicos confirmaron la gravedad del cuadro: quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica. Finalmente, falleció en la mañana del domingo.

Con los testimonios y las imágenes aportadas por los testigos, la Policía detuvo a Fabián Eduardo Ahumada Romero, de 56 años y de nacionalidad chilena, señalado como uno de los agresores.

Sin embargo, la familia de la víctima y otros testigos apuntan a la participación de al menos otro atacante, que sigue prófugo.

La causa, que en un principio fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, cambió a homicidio, bajo la instrucción del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la UFI N°6 de Morón, quien ordenó realizar la autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento.