Merlo: Un hombre fue detenido, acusado de raptar y exhibirle sus genitales a una nena de 8 años

Un hombre de 34 años fue detenido en Merlo acusado de haber raptado a una nena de ocho años y llevarla hasta un descampado cercano a su casa, donde, según el relato de la menor, le exhibió sus partes íntimas. El sospechoso fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió el jueves 28 de agosto, cerca de las 21. De acuerdo con la denuncia realizada por la madre, la mujer perdió de vista a su hija mientras la chica se encontraba en la vereda de su vivienda.

Minutos más tarde, la menor regresó acompañada por una vecina, que la había encontrado en el barrio y la puso a resguardo.

Según contó posteriormente la víctima, un hombre la tomó y la llevó hasta un descampado ubicado a pocas cuadras. Allí habría realizado exhibiciones obscenas frente a ella.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. En las imágenes se observa al sospechoso, vestido con un buzo oscuro, caminando por la zona antes de acercarse a la niña. Uno de los registros captó el momento en que la tomó del brazo y se la llevó.

El acusado vivía en una vivienda cercana a la de la familia de la víctima. Según publicó Primer Plano Online, el hombre habría intentado ganarse la confianza de la nena ofreciéndole una fruta y diciéndole que era amigo de su madre.

En determinado momento, la chica consiguió escapar y corrió hasta encontrarse con una vecina, que la asistió y luego la acompañó nuevamente hasta su casa.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Bonaerense analizaron las cámaras municipales y lograron identificar al sospechoso, individualizado por sus iniciales como C.J.R.

Finalmente, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta de Merlo concretó su aprehensión.

La causa quedó a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo, de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Morón. El detenido fue imputado por rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas.

Ahora la Justicia deberá determinar con las distintas medidas de prueba qué ocurrió durante el tiempo en que la niña permaneció con el acusado. Hasta el momento, no se estableció si existió algún otro tipo de agresión sexual.