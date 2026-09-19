Moreno: La Policía Federal detuvo en Francisco Álvarez a un narco que operaba en la Zona Oeste

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó en Moreno a un malviviente sospechado de comercializar estupefacientes en la Zona Oeste del Conurbano bonaerense.

La causa se originó al momento en que la División Operaciones Área Metropolitana Norte, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico, recibió un oficio judicial proveniente de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial de Moreno, a cargo del Dr. Ezequiel Freydier.

Mediante dicha manda, se ordenaba a los efectivos la ejecución de tareas investigativas orientadas a establecer la posible vinculación de un domicilio ubicado en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, con la venta ilegal de narcóticos.

En ese sentido, los federales realizaron exhaustivas tareas de campo, observaciones, vigilancias y análisis de los datos recolectados, determinando fehacientemente que ese inmueble sería utilizado para el almacenamiento y expendio de drogas.

Asimismo, se localizaron otras dos fincas, ambas emplazadas en la mencionada localidad bonaerense, que también guardarían directa relación con la correspondiente causa judicial.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°1 a cargo de la Dra. Adriana Julián autorizó la realización de los respectivos allanamientos sobre las viviendas situadas en las calles Infanta Isabel, Almafuerte y sobre la Ruta 24.

Como resultado de los operativos, se logró la detención de un hombre acusado de llevar adelante las referidas actividades ilícitas, al tiempo que se incautaron 388 gramos de cocaína, una pistola cal. 9mm, una pistola de aire comprimido, municiones varias, un vehículo, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo y cuatro balanzas digitales.

El arrestado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).