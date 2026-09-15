Moreno: Un jubilado se defendió a escopetazos y mató a uno de los asaltantes, en un supermercado

Un jubilado de 81 años defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, mientras que vecinos lograron detener a los otros dos implicados, a quienes agredieron, hasta la llegada de la Policía.

Personal del Comando de Patrullas se acercó hasta el cruce de las calles Juramento y Patricias Argentinas tras un llamado al 911 donde se constató la presencia de un hombre fallecido que estaba tendido en la vía pública, presentaba una herida de bala en el cráneo y tenía en su mano un arma de fuego. En el lugar, los efectivos detectaron que un grupo de vecinos redujo a otros dos sujetos.

Con los testimonios aportados se estableció que los tres individuos ingresaron armados al comercio mayorista de alimentos y bebidas de Víctor Insfrán, de 41 años, con el objetivo de robar, confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Ayer en Cuartel V, Moreno. Los vecinos como todo el conurbano, salieron a hacer justicia por propia mano. 2 comerciantes heridos uno de ellos gravísimo. Mientras tanto el ministro @JaviAlonsook , dice que bajo el índice de la inseguridad. El DESgobernador? Bien gracias, comiendo… pic.twitter.com/KuwK58YIvN — Ramon Vera (@_RamonVera) September 15, 2026

Los vecinos, que advirtieron la maniobra, le dieron aviso a Lorenzo Rivero, abuelo de Víctor, quien se acercó hasta el local con un arma larga tipo escopeta y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó contra uno de los ladrones.

El delincuente abatido fue identificado como Nahuel, mientras que sus compañeros, que resultaron heridos por la agresión de los vecinos, son Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48.

Producto de la balacera también resultaron heridos el jubilado, con un disparo en el tórax, por lo que fue operado de urgencia, y su nieto, con un tiro en la mano derecha.

Se llevaron a cabo las tareas de campo en el lugar y se logró incautar dos armas de fuego dentro del domicilio de Rivero. A su vez, al delincuente abatido, se le secuestró un cuchillo y un revólver.

La causa quedó a cargo de la UFI N°4 de Moreno y fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.