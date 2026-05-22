Morón centro: Asaltó una óptica con un arma de juguete pero fue reducido al intentar escaparse

Un hombre fue detenido el martes pasado, acusado de haber robado dinero en una óptica de Morón tras amenazar a una empleada con una réplica de arma de fuego.

El sospechoso fue retenido por personas que se encontraban en el lugar hasta la llegada de efectivos policiales, alertados por un llamado al 911.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la comisaría Morón 1ª y del Comando de Patrullas acudieron a un comercio del rubro óptica ubicado sobre la calle Belgrano al 200.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso ingresó al local y, mediante intimidación con una réplica de arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, sustrajo una suma aproximada de 170 mil pesos en efectivo. Sin embargo, la empleada del comercio y otras personas presentes lograron impedir su fuga y lo retuvieron hasta el arribo de los uniformados.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron el dinero presuntamente robado y una réplica de arma de fuego de utilería. Voceros indicaron además que el acusado se mostró violento y agresivo con el personal policial al momento de su aprehensión.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de utilería y resistencia a la autoridad” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial Morón.