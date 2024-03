Morón: Despidieron los restos del peluquero asesinado por otro compañero en Recoleta

Familiares y amigos despidieron en una casa velatoria de Morón Sur los restos de Germán Gabriel Medina (33) el colorista que fue asesinado por un compañero en una peluquería de Recoleta. La justicia sigue en la búsqueda del autor del disparo, con el que lo ejecutó en un salón ubicado en Beruti 3017, para luego escapar.

Ambos eran oriundos de la zona oeste y tienen familiares viviendo en Morón. El prófugo tiene un último domicilio en Merlo. El miércoles por la noche, después de una jornada laboral en la «Peluquería Verdini», Luis Abel Guzmán (43) le disparó a quemarropa con su arma, frente a otros compañeros y las cámaras de seguridad.

El último adiós estuvo sumido en manifestaciones de tristeza. Julio Mendoza, pareja de la víctima, fue uno de los más afectados. El joven publicó en redes sociales “¡Mi amor! Mi gran amor. ¿Cómo hago para seguir sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus caricias? ¿Cómo hago para cumplir todas esas promesas que nos hicimos?”.

“Sos el gran amor de mi vida y me niego a pensar que ya no estás conmigo. Sé que de alguna forma estás acá cuidándome, como lo hiciste desde el primer día. Siempre me decías que tu corazón era mío y que, pase lo que pase, ese lugar no me lo iba a sacar nadie. Hoy me arrebataron todo tu amor, pero tu corazón va a seguir latiendo en el mío”, había dicho el joven, que podría iniciar acciones legales contra Facundo Verdini, quien había declarado que el asesino ya tenía actitudes extrañas con sus compañeros de trabajo.

En una casa de sepelios de Morón comenzaron a ser despedidos los restos del colorista, quien tenía entre sus clientes a varias personalidades de la farándula como Horacio Cabak, Julieta Poggio, Charlotte Caniggia y Ailén Bechara. A través de las redes sociales de la peluquería había aparecido Medina haciendo su trabajo, al igual que el resto de los empleados del lugar y contando cómo era su labor.