Morón: Se incendió un depósito de maderas del Tren Sarmiento y dos familias resultaron afectadas

Un feroz incendio se desató este martes en un depósito de maderas en el límite entre Morón y Haedo, que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Las llamas también afectaron a dos viviendas de familia linderas.

El fuego se inició por causas que todavía son materia de investigación en un galpón donde se almacenaban materiales destinados a las obras de soterramiento del tren Sarmiento. La rápida propagación de las llamas generó alarma en la zona y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón. Fue cerrado el paso a nivel de la calle Peyrredón, y se evacuó a la comunidad de la escuela secundaria Chacabuco a la ex terminal de micros, donde funciona la dirección municipal de Tránsito.

El incendio alcanzó además una vivienda ubicada junto al depósito, donde residen dos familias con tres menores de edad. A pesar de la magnitud del siniestro y de los importantes daños materiales, no se registraron personas heridas.

Como consecuencia de la emergencia, también fue evacuado de manera preventiva un establecimiento educativo cercano, mientras personal policial, Defensa Civil, el SAME y agentes de Tránsito colaboraron en el operativo desplegado en el lugar.

Luego de varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y continuaron con tareas de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a propagarse.

Ahora, las pericias buscarán establecer cómo se originó el siniestro que provocó importantes pérdidas y dejó afectadas a las familias que vivían junto al depósito.