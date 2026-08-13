Morón Sur: Motochorros armados amenazaron a un hombre con un hijo en brazos para robar su auto

Un vecino de Morón Sur fue abordaron por una banda de motochorros armados que lo amenazaron, cuando tenía a su hijo de cuatro años en sus brazos, para robarle la camioneta y darse a la fuga, en una violenta escena que quedó registrada por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el martes pasado, alrededor de las 19.30, sobre la calle Santa María al 500 de Morón. En el video se observa la llegada de los asaltantes a bordo de dos motos y cómo rápidamente rodean a la víctima, frente a su casa.

“Pegale un tiro”, se escucha decir a uno de los delincuentes durante la secuencia, mientras los asaltantes amenazan al hombre para apoderarse de su Peugeot 2008 blanco.

De acuerdo con el parte policial, la víctima había llegado a su domicilio y estaba descendiendo del vehículo cuando fue interceptada. La denuncia señala que en el robo participaron seis hombres que se movilizaban en tres motos, aunque en las imágenes de la cámara de seguridad solo se observa a cuatro sospechosos y dos motocicletas. Dos de los atacantes, según la información oficial, estaban armados.

A pesar de que el hombre ya había descendido del Peugeot y se encontraba con un menor, los delincuentes continuaron amenazándolo mientras intentaban llevarse el vehículo.

En un momento, los asaltantes tuvieron dificultades para ponerlo en marcha y obligaron a la víctima a acercarse nuevamente al Peugeot. Tras varios intentos fallidos, uno de los sospechosos que estaba en una motocicleta se bajó y ocupó el lugar del conductor hasta que finalmente lograron escapar.

🔴 Asaltaron a un padre con su hijo en brazos



Un hombre fue asaltado por motochorros en Morón mientras sostenía a su hijo de 4 años en brazos. #A24 pic.twitter.com/Tw5TVJVi4s — A24.com (@A24COM) August 13, 2026

Una vez consumado el asalto, los delincuentes huyeron por la calle Santa María en dirección a San Justo, según consta en el parte policial.

Segundos después, el hermano de la víctima llamado Hernán, quien vive a pocas cuadras y se acercó hasta el lugar para auxiliar a su familia. Ni el hombre ni el menor sufrieron lesiones.

En diálogo con A24, Hernán explicó que la inseguridad preocupa a los vecinos del barrio. “Es el tercer o cuarto auto que se robaron en tres meses”, manifestó. Según comentó, en lo que va de 2026 se habrían registrado más de diez episodios similares en la zona. “La zona necesita una mayor atención”, sentenció.

Sin embargo, destacó el accionar policial: “La Policía estuvo muy presente. La reacción fue inmediata”. Hernán indicó que el Peugeot fue encontrado abandonado unas dos horas después del robo en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

“Argentina está atravesando una crisis moral muy grande”, sostuvo el hombre. Además, aseguró que no tiene rencor ni busca venganza. “Me da tristeza por estos chicos”, concluyó.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Morón, a cargo de Ezequiel Lovillo, que caratuló el caso como “robo de vehículo”. Personal de la Comisaría 4° de Morón se encuentra trabajando para identificar y localizar a los sospechosos.