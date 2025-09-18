Morón: Tres chicos de 12, 15 y 17 años fueron detenidos tras robar un auto y tirotearse con la policía

Tres menores de 12, 15 y 17 años fueron detenidos al cabo un raid delictivo que incluyó el robo de tres autos en la Zona Oeste, un tiroteo y un choque, a lo largo de cuatro localidades distintas. Por la edad, la Justicia los considera inimputables.

Todo comenzó alrededor de las 21 del martes pasado en Ciudadela (TresF), con el robo de un Peugeot 2008. Con ese vehículo, la banda se dirigió a Villa Sarmiento (Morón) donde interceptaron a una mujer de 47 años para robarle su Volkswagen T-Cross.

En ese instante, un suboficial retirado de la Policía Federal, de 58 años, auto advirtió la situación y activó una sirena.

Los asaltantes abrieron fuego y lo hirieron en el hombro. A su vez, un agente de la Policía Federal de 27 años, vestido de civil, se identificó y se enfrentó a tiros, resultando ileso. Los menores lograron escapar con los dos vehículos.

El policía retirado fue rápidamente trasladado al Hospital Posadas en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón, donde fue informado que estaba consciente y fuera de peligro.

Mientras tanto, el sistema satelital ubicó el Volkswagen T-Cross blanco en la localidad de Ituzaingó, donde los menores perpetraron un tercer robo, arrebatándole un Audi Q2 negro a una mujer de 54 años. En este punto, la banda se dividió: los dos menores, de 12 y 15 años, abordaron el Audi, mientras que el joven de 17 continuó en el T-Cross.

El raid delictivo siguió en dirección opuesta por la colectora de Acceso Oeste, de regreso a Villa Sarmiento, donde un operativo cerrojo ya los esperaba.

Finalmente, los agentes lograron capturar a los adolescentes de 12 y 15 años. El tercer joven, de 17 años, intentó continuar su fuga, pero chocó la T-Cross contra un auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, en Ciudadela.

Tras el impacto, corrió e intentó amenazar a los agentes con su arma, pero fue reducido después de que los policías realizaran disparos intimidatorios al aire.

El Peugeot 2008, el primer vehículo robado, fue encontrado abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

En el ámbito judicial, la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del fuero penal juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, y el Juzgado de Garantías del Joven N°2, conducido por la jueza Cecilia Drago, intervinieron en el caso.

Debido a su edad, dos de los detenidos fueron declarados inimputables los delincuentes de 12 y 15 años. La fiscalía solicitó medidas de seguridad para ambos, pero sólo al joven de 15 años se le impuso una restricción.

El menor de 12 años fue entregado a su familia y quedó internado en el sector de Salud Mental del hospital Posadas.

En cambio, el de 17 fue enviado a un instituto de Minoridad en La Plata con la respectiva detención confirmada por la jueza Drago. El de 15, en tanto, también se encuentra alojado en un establecimiento similar pero, al ser inimputable, se le dictó la medida de seguridad. En principio ambos están en situación de encierro acorde a su edad.