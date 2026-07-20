Motochorros asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un asalto, en Loma Hermosa

Un cabo de la Policía Federal fue asesinado este lunes por la noche por motochorros que le robaron la moto. El hecho se produjo en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, de esa zona de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

En ese sentido, dos motochorros se pusieron a la par de otra moto que era conducida por el cabo Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, y enseguida el acompañante se bajó con un arma en la mano.

Según puede verse en un video captado por cámaras de seguridad de la zona, el policía retrocede e intenta sacar su arma reglamentaria, pero el delincuente le roba un bolso, le disparó primero y lo terminó matando.

Enseguida, el asaltante tomó la moto del efectivo y se escapó junto a su compañero de delito.