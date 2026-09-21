Murió una mujer: Un conductor alcoholizado cruzó de carril y causó un choque fatal, en Merlo

Una mujer de 44 años y madre de tres hijos murió como consecuencia de un accidente fatal ocurrido el sábado en Merlo, consecuencia de la mala maniobra de un conductor en estado de ebriedad que se cruzó de carril de forma temeraria.

La tragedia ocurrió sobre la avenida Otero, en Pontevedra, a la altura de Rivera Indarte, cuando un Renault 19 perdió el control, atravesó el boulevard e impactó contra un Citroën C4.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al Renault avanzar a gran velocidad antes de desviarse de su recorrido y terminar sobre la mano contraria.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Citroën murió en el acto. Se trataba de Mariela Pollio, de 44 años, oriunda de González Catán. La madre, casada y empleada de comercio, volvía de trabajar con dirección a su casa.

En el otro vehículo viajaban cuatro acompañantes. Tres menores y una mujer resultaron heridos, aunque las lesiones fueron calificadas como leves tras la asistencia recibida en el lugar.

El Renault era conducido por Raúl Bejas, de 38 años. Testigos señalaron que presentaba un fuerte aliento a alcohol y que, después del choque, habría intentado alejarse del lugar antes de ser demorado.

Tras la colisión intervinieron personal médico, Bomberos de Merlo y efectivos de la Policía Bonaerense. Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la víctima y asistieron a los heridos.

Posteriormente, agentes de tránsito sometieron al automovilista a un control de alcoholemia. El resultado fue positivo, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado y detenido.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, encabezado por Ricardo Fraga, mientras que la investigación es llevada adelante por el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6.

Tragedia en Pontevedra: manejaba borracho, mató a una madre de tres hijos e intentó escapar.@gcondotto brinda más información.



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