Ocho detenidos: Desbaratan red de desarmaderos y venta de auto partes robadas en La Matanza

La DDI de La Matanza logró desarticular en las últimas horas una organización criminal dedicada al desguace de vehículos robados y la comercialización ilegal de autopartes en distintos puntos del conurbano bonaerense. Hubo ocho detenidos y dos sospechosos prófugos.

La organización cayó tras una investigación que derivó en 13 allanamientos, en el marco de una causa a cargo de la UFI N°1 de La Matanza, encabezada por el fiscal Fernando Garate, con intervención del Juzgado de Garantías N°6.

La investigación se inició cuando los detectives obtuvieron información sobre un inmueble utilizado para ocultar vehículos sustraídos, desarmarlos y posteriormente vender sus piezas en el circuito ilegal.

La primera gran pista apareció en abril, cuando efectivos que realizaban tareas de vigilancia detectaron la circulación de un Alfa Romeo con una patente presuntamente apócrifa. Tras interceptar el vehículo, comprobaron que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado denunciado meses atrás.

Ese hallazgo permitió avanzar sobre un domicilio de Isidro Casanova donde funcionaba un desarmadero clandestino. Allí fueron secuestrados vehículos en pleno proceso de desguace, decenas de autopartes y herramientas especializadas para desmontar automóviles.

Los efectivos detectaron también conversaciones, fotografías y publicaciones en WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram y Messenger que evidenciaban la oferta de vehículos robados y autopartes a distintos compradores. Los peritajes permitieron identificar al menos 11 vehículos robados.

Secuestraron armas de fuego, entre ellas una escopeta, tres pistolas y un revólver, más de 350 municiones de distintos calibres, celulares, computadoras, una camioneta utilizada para el traslado de autopartes, una moto robada, equipos de comunicación tipo handy y más de 130 autopartes.

En uno de los domicilios allanados también fueron hallados elementos que simulaban pertenecer a fuerzas de seguridad, como prendas similares a las utilizadas por Gendarmería Nacional, una baliza policial, esposas y una credencial apócrifa.