Operativo SongBird: La PFA rescató más de 100 aves exóticas en cautiverio, en La Matanza

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina rescataron en una vivienda de Isidro Casanova a más de un centenar de aves exóticas en infracción a la legislación vigente sobre protección de fauna silvestre.

La causa tuvo su origen a partir de una denuncia presentada por la Gendarmería Nacional Argentina, ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría N°5 de la Dra. Lorena Reynoso, sobre posibles maniobras de venta prohibida de pájaros exóticos protegidos por la ley, en un inmueble de la mencionada zona.

Ante ello y por ser específicos en la materia, el magistrado interventor encomendó a los detectives del Departamento Delitos Ambientales para que realicen tareas investigativas con el objeto de esclarecer el caso.

En consecuencia, los federales comenzaron con los análisis de fuentes abiertas, redes sociales y amplios rastrillajes por los que constataron que en una vivienda ubicada en la calle Pekín al 4000 se desarrollaban actividades ilícitas vinculadas al acopio y comercialización de fauna silvestre sin documentación respaldatoria que acreditara la legítima tenencia y su venta legal.

Ampliando la pesquisa, se identificó a un sujeto mayor de edad, quien sería el dueño de la finca y el responsable de las ventas.

Con el material probatorio obtenido por los uniformados, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento a la finca donde se imputó por infracción a las leyes 22.421 (conservación de la fauna) y 14.346 (maltrato de animales) al involucrado.

Asimismo, se rescataron un total de 105 ejemplares de aves entre las cuales se encuentran jilguero dorado, corbatita común, cardenal copete rojo, loro hablador, cotorra común, canario doméstico y algunos cobayos, la mayoría poseían evidentes signos de maltrato animal y otros fueron encontrados sin vida.

Cabe destacar que el operativo contó con la colaboración de personal perteneciente a la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, quienes brindaron asistencia técnica específicamente a la identificación, evaluación y resguardo de los ejemplares hallados.

Por disposición del magistrado interventor, las especies rescatadas fueron trasladadas al centro de zoonosis de Lomas de Zamora y a la Fundación Temaikén para su resguardo, evaluación veterinaria y recuperación.