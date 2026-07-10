Para el Estado falleció hace dos años: Un vecino de Ituzaingó pelea por recuperar su identidad

Un vecino de Ituzaingó pelea para recuperar su identidad desde hace tres meses, cuando se enteró, al hacer un trámite, que figura como fallecido desde diciembre del 2024. No se trata sólo de un homónimo, sino que alguien «reconoció» su cadáver, por lo que organismos como el Registro de las Personas, ARCA y la ANSES lo dan por muerto.

La situación se hizo evidente cuando Sergio Luis Román intentó ingresar a su CUIT para emitir una factura desde el portal de ARCA. “Intenté hacerlo por la web y figuraba como fallecido”, contó al tallerista. La misma inconsistencia apareció en otras plataformas estatales, lo que lo llevó a iniciar un recorrido por distintas oficinas para aclarar el error.

Pero en Anses apareció un certificado de diciembre de 2024 que lo tenía inscripto como fallecido. Pensó que sería un error de tipeo.

El acta de defunción afirma que fue hallado en la puerta de un hospital y que la causa fue “una falla multiorgánica”, según el documento. Román contó: “Al principio me causó gracia, después me quería morir. No me sirve el DNI, el pasaporte, no puedo firmar nada”.

“Hay una persona que reconoce mi cadáver, que yo no la conozco”, señaló. Su abogado, Tomás Valdez, aseguró en tanto que «la testigo no tiene ninguna relación con Sergio ni lo conoce por ningún medio”.

Precisó además que “se las citó a declarar y no fueron. Se realizará una segunda citación y en caso de que no concurran se los irá a buscar por la fuerza pública”.

El abogado también citó al médico responsable para esclarecer el hecho administrativo, pero por ahora no hubo comparecencia.

«En teoría fallecí en el Piñeiro, me encontraron descompensado», apuntó la víctima. La inscripción como fallecido le impidió firmar un boleto de compra-venta, salir del país y facturar. Pudo votar porque todavía no se habían depurado los padrones electorales al momento del comicio. Ahora tramita altas y bajas para recuperar su identidad ante ANSES y otros organismos.