Paro de colectivos en el AMBA: qué las líneas no funcionan este viernes

ATENCIÓN TALP: 5/7 PARO TOTAL ⚠️



A partir de las 00 del Viernes 5/7 no salen las líneas 338 y 406 hasta que no esté depositado lo adeudado (si no se arregla mañana se puede llegar hasta el Lunes)



Se deben salario – aguinaldo – vacaciones informan los empleados. pic.twitter.com/ypvCHJ2Kui