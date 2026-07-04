Se conocieron las últimas imágenes del Indio Solari con vida, en su casa de Parque Leloir

A un mes del fallecimiento de Carlos Alberto «Indio» Solari, reconocida leyenda del rock nacional y voz de Los Redonditos de Ricota, su familia compartió las últimas imágenes del artista horas antes de su triste final.

A través de un posteo en las redes sociales oficiales del artista, actualmente manejadas por su esposa Virginia Mones Ruiz y el hijo que tenían en común Bruno, la familia recordó al cantante y le dedicó unas dulces palabras.

«Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito…V y B», decía el emotivo mensaje al cielo.

En las mismas se puede ver al Indio disfrutando de la tarde en el patio de su hogar en Parque Leloir, horas antes de su fallecimiento el pasado 5 de junio como consecuencia de un ACV hemorrágico.

Las postales fueron tomadas por Gastón Daus, amigo íntimo y asistente del artista por más de 30 años.

En la postal se puede ver al músico luciendo sus característicos lentes oscuros y apoyándose en su bastón, en una imagen íntima que conmovió a miles de admiradores.

El posteo reúne un total de 397 mil me gustas hasta el momento, y miles de comentarios de usuarios lamentando la pérdida de uno de los cantantes más influyentes de la historia argentina.

El Indio Solari falleció el pasado 5 de junio en su domicilio de Parque Leloir. Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

(NA)