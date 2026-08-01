González Catán: Policía de civil mató a un delincuente, durante un intento de robo automotor

Un policía bonaerense que se encontraba de franco mató a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo mientras estaba junto a su familia en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

El violento episodio ocurrió durante la noche del viernes, en medio del fuerte temporal que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, según supo la Agencia Noticias Argentinas, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona.

El hecho se produjo alrededor de las 21.15 en la intersección de las calles Calderón de la Barca y Tinogasta. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el subteniente de la Policía Bonaerense había estacionado su Peugeot 208 cuando un Peugeot 307 negro se acercó al lugar.

🚨 POLICÍA MATÓ A UN DELINCUENTE EN LA MATANZA



Ocurrió en González Catán. El efectivo de la Policía Bonaerense, que se encontraba junto a su esposa y un bebé en su vehículo, fue sorprendido por dos ladrones que se bajaron de un Peugeot, sacó su arma y abatió a uno de ellos. pic.twitter.com/QYsBl8d2yf — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) August 1, 2026

Del vehículo descendieron algunos hombres armados que, presuntamente, intentaron robarle el automóvil. En ese momento, el efectivo se identificó como policía, extrajo su arma reglamentaria y respondió con disparos.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los sospechosos recibió un disparo cuando se dirigía hacia la puerta del conductor. Aunque intentó escapar corriendo, cayó a pocos metros y murió en el lugar.

Otro de los asaltantes logró huir a pie, mientras que un tercer integrante de la banda escapó a bordo del vehículo en el que habían llegado. Una vez controlada la situación, descendieron del auto del policía una mujer con un bebé en brazos y otros dos menores, quienes buscaron refugio en un comercio cercano mientras el efectivo daba aviso a las autoridades.

Las primeras averiguaciones indican que el automóvil utilizado por los delincuentes tenía pedido de secuestro por robo y ya habría sido identificado por la Policía. En la escena trabajó personal de Policía Científica, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, encabezada por el fiscal Diego Rulli.

Agencia NA