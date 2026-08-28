Policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con cuatro motochorros que quisieron robarle, en Ituzaingó

Un oficial de la Policía de la Ciudad se vio involucrado este viernes en un tiroteo con cuatro motochorros que intentaron robarle el vehículo a un motociclista en la intersección de Av Santa Rosa y José María Paz, en el límite de Ituzaingó con Castelar.

Allí, un grupo de cuatro delincuentes que se desplazaban en motocicletas atacaron a un hombre con la intención de robarle su rodado.

El oficial, identificado con las iniciales D.D.M., se percató de la situación, dio la voz de alto y, tras extraer su arma reglamentaria, comenzó a intercambiar disparos con los ladrones.

Los delincuentes huyeron sin lograr consumar el robo, mientras que tanto el uniformado como la víctima resultaron ilesos.

Al lugar se presentó personal de la Comisaría Segunda de Villa Ariza, mientras que la UFI Nº2 de Ituzaingó caratuló el caso como tentativa de robo.