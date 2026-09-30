Por la Peregrinación a Luján, el Sarmiento sumará servicios en el ramal de Moreno a Mercedes

Frente a la masiva concurrencia prevista para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, la empresa Trenes Argentinos diagramó un esquema de refuerzo para la línea diésel del Ramal Sarmiento, que une Moreno con Mercedes, para los días 3 y 4 de octubre.

Durante la jornada del sábado, se incorporarán 16 frecuencias complementarias con partida en Moreno rumbo a Luján, mientras que en sentido inverso se despacharán 14 trenes para atender el flujo de convocantes a dicha caminata.

El cronograma de salidas desde el partido de Moreno hacia Luján para el sábado contempla partidas a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43. En tanto, las unidades que retornarán desde el territorio lujanense con destino a Moreno saldrán a las 5:54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

⚠️ #LíneaSarmiento



👉Ramal Moreno-Mercedes



El fin de semana del sábado 3/10 y domingo 4/10 se adicionarán trenes por la 52° Peregrinación Juvenil a Luján.



Conocé el cronograma completo en: https://t.co/Xrehv7AFcY y en la App Trenes Argentinos. pic.twitter.com/fj426ZZyCZ — Trenes Argentinos (@TrenesArg) September 30, 2026

Para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

La peregrinación a Luján, con fechas y horarios confirmados: cuándo será la tradicional caminata de fe

Los viajes Moreno-Luján del domingo se iniciarán en la madrugada y continuarán por la tarde: 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28. En contrapartida, las unidades que emprenderán la vuelta desde Luján hacia Moreno partirán a las 0:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Como complemento para la madrugada del 4 de octubre, se habilitará un servicio eléctrico especial del ramal urbano: saldrá de la estación Moreno a las 2:30 con destino a Liniers, efectuando detenciones en la totalidad de las paradas intermedias para garantizar una conexión fluida hacia el área metropolitana.

Belgrano Sur, limitado por obras

⚠️ #TrenBelgranoSur

Del lunes 5/10 al viernes 16/10, el servicio González Catán – Lozano circulará con recorrido limitado entre G. Catán y 20 de Junio por obras en zonas de vías.



Más información en https://t.co/PlJFqCGqcn y la app Trenes Argentinos. pic.twitter.com/NKzNSqhWiT — Info Tren Belgrano Sur (@Infobelgranosur) October 1, 2026

Trenes Argentinos comunica que, entre el lunes 5 y el viernes 16 de octubre inclusive, se efectuarán trabajos de acondicionamiento del tendido de vías entre las estaciones 20 de Junio y Marcos Paz. Por ello, el ramal González Catán-Lozano circulará limitado entre Catán y 20 de Junio solamente.

El sector presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable el reacondicionamiento para incrementar los niveles de seguridad operacional y sostener adecuados niveles de confiabilidad y calidad en la prestación para los pasajeros.

Las tareas, que se llevarán a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, comprenden: el desarme de tramos de rieles existentes; el rebaje de plano de formación para una nueva cota; la renovación y colocación de tramos de vía en riel y el regado de piedra balasto.