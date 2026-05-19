21/05/2026

Por obras de señalamiento, el Tren Sarmiento funcionará con servicio limitado el fin de semana

G-9VdmTXkAAJ5uq

La empresa Trenes Argentinos informó que, por obras de señalamiento, la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Merlo este fin de semana (desde el primer tren del sábado 23 y hasta el último servicio del lunes 25 de mayo). Al mismo tiempo, el ramal Moreno-Mercedes estará interrumpido.

Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y que lleva adelante Trenes Argentinos infraestructura.

Las tareas contemplan la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno. La intervención forma parte de un proceso de recuperación de cabinas mayor que incluye las mesas de Castelar y Haedo.

Para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional. El martes 26 de mayo la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Más historias

jubilado

Violenta entradera a un jubilado en Villa Luzuriaga: Delincuentes les robaron armas, joyas y tarjetas

703915288_1574857607981709_2909955466555137194_n

Tras incidentes, clausuraron la clínica de González Catán acusada de contar con médicos truchos

haedo2x

En minutos: Una misma banda cometió entradera y asaltó una sociedad de fomento de Haedo Norte