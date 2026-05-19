Por obras de señalamiento, el Tren Sarmiento funcionará con servicio limitado el fin de semana
La empresa Trenes Argentinos informó que, por obras de señalamiento, la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Merlo este fin de semana (desde el primer tren del sábado 23 y hasta el último servicio del lunes 25 de mayo). Al mismo tiempo, el ramal Moreno-Mercedes estará interrumpido.
Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y que lleva adelante Trenes Argentinos infraestructura.
Las tareas contemplan la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno. La intervención forma parte de un proceso de recuperación de cabinas mayor que incluye las mesas de Castelar y Haedo.
Para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional. El martes 26 de mayo la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales.
La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.