Quedó detenido: Rescatan a una mujer que fue atacada con una cuchilla por su ex, en Castelar Sur

Una mujer de 40 años y su hijo menor de edad fueron rescatados por efectivos policiales tras un violento episodio protagonizado por la expareja, que finalmente en fue detenido y quedó imputado por «tentativa de homicidio agravado».

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda ubicada en Gabriel Miró al 3800, donde la mujer fue sorprendida por el agresor, quien la agredió físicamente y la amenazaba con un cuchillo. Pero la víctima pudo refugiarse y llamar al #911.

Así fue que personal de la Comisaría 3ra de Castelar acudió al lugar y encontró al sospechoso, de 45 años e identificado como V.H. Castelli en una actitud agresiva. Los efectivos constataron además que la mujer presentaba lesiones en el rostro producto de golpes de puño, por lo que procedieron a la aprehensión del acusado.

Posteriormente, inspeccionaron la vivienda. En el lugar hallaron un pico de albañil que habría sido utilizado para forzar la reja de seguridad del acceso principal y una cuchilla de carnicero.

La mujer fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Güemes de Haedo, donde recibió atención médica y contención debido al estado de crisis nerviosa que atravesaba.

Tras ser asistida, recibió el alta médica y regresó a su domicilio. En ese tiempo, el menor quedó al cuidado de una tía materna.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Hondeville, titular de la UFI N°10 de Morón. La funcionaria dispuso que la causa sea caratulada, en principio, como homicidio agravado en grado de tentativa, y tenía previsto indagar al acusado para avanzar con la pesquisa.