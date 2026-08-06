Ramos Mejía: Empleada de una heladería luchó contra un asaltante, hasta que fue reducido

La empleada de una heladería de Ramos Mejía luchó contra un asaltante hasta que un grupo de vecinos intervino y pudo reducirlo. El episodio ocurrió durante la noche del sábado en un comercio ubicado sobre la Av. San Martín al 90.

Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento. La joven se encontraba trabajando cuando un hombre ingresó al local le exigió el dinero de la caja registradora y su teléfono celular. Ante la negativa de la empleada, el sospechoso comenzó a amenazarla hasta que forcejearon por varios minutos.

Los gritos de la mujer pidiendo ayuda alertaron a varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones de la heladería.

l advertir lo que ocurría, algunas personas ingresaron al local, lograron apartar al atacante y lo retuvieron en la calle para impedir que escapara, mientras otros asistentes acompañaban a la empleada.

La rápida intervención de quienes estaban en la zona permitió controlar la situación hasta la llegada del personal policial, que se hizo cargo del procedimiento. De acuerdo con fuentes de la investigación, el acusado, de 51 años, fue trasladado a la dependencia correspondiente y quedó detenido por el delito de tentativa de robo.

La causa quedó en manos del fiscal José Luis Maroto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 13 del Departamento Judicial de La Matanza.