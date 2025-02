Salidera bancaria en Ituzaingó: La siguieron hasta el trabajo y le robaron 23 millones de pesos

En una rápida y violenta acción a plena luz del día, dos motochorros siguieron a una empresaria textil que acababa de retirar 23 millones de pesos de un banco y la despojaron del dinero y de una computadora, el viernes pasado en Ituzaingó.

La mujer había intentado hacer el retiro un día antes, pero según trascendió le pidieron que volviera al día siguiente por falta de efectivo. Así lo hizo, pero cuando estacionó su auto en la puerta de su pyme, ubicada en Perdomo al 2300 de Ituzaingó Sur, aparecieron dos delincuentes en moto y le arrebataron por uso de la fuerza el bolso de sus manos.

La secuencia, que duró menos de 10 segundos, quedó registrada en dos cámaras de seguridad. Y ahora investigan a los empleados de la sucursal Santa Rosa del Banco Santander.

La investigación está a cargo de la Fiscalía descentralizada N° 2 de Ituzaingó, la cual está analizando las cámaras de seguridad para poder identificar a los criminales.

«Fui el jueves a avisar que iba a retirar el dinero. Ese día me informaron que no había sistema y que tenía que ir a ver a una oficial de cuenta, con quien hablé y al rato me escribió que estaba todo ok para hacer la extracción al otro día», relató el esposo de la víctima al portal Primer Plano

El viernes, el hombre regresó al banco. Pero la operación se demoró porque, le dijeron, estaban esperando al camión de caudales. Se le hizo tarde, fue a buscar a sus hijos a la colonia y delegó en su esposa el retiro de dinero.

La espera se extendió porque le pidieron que sacara un nuevo turno. Finalmente, la empresaria recibió los $23 millones, aunque siguió notando gestos extraños, como un cajero que se cruzó en su camino cuando le entregaban el dinero.