«Se me fue la mano»: Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa, en Merlo, y quedó detenido

Un hombre de 64 años asesinó a puñaladas a su esposa tras una discusión en su casa, ubicada en la localidad de Mariano Acosta, y quedó detenido tras confesar el crimen a la Policía de Merlo.

La víctima fue identificada como Silvia Beatriz Mina, de 62 años, quien llevaba casi cuatro décadas de matrimonio con el agresor, Marcelo Tesio.

Su cuerpo fue hallado por los agentes en una de las habitaciones de la casa con múltiples heridas de arma blanca. Al momento de la llegada de las fuerzas de seguridad, Tesio presentaba cortes en los brazos y en el cuello. Ante el personal policial que procedió a su aprehensión, el hombre lanzó: “Se me fue la mano”.

A causa de las lesiones que tenía, el agresor fue derivado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Allí recibió las curaciones correspondientes y, tras obtener el alta médica a las pocas horas, quedó inmediatamente detenido.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Morón, a cargo del fiscal Leandro Vaccaro. El funcionario judicial dispuso que el imputado permanezca detenido e indagará al acusado este lunes.

[AHORA] "Es un psicópata": en shock, Ernesto, hijo de Marcelo Tesio, el femicida de Merlo, cree que "se autolesionó" después de matar a su mamá, reveló que "tenían peleas cotidianas", aseguró que, cuando entró, "la sangre estaba coagulada", y espera "justicia".



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Ernesto, uno de los hijos de la pareja, fue el primero que llegó a la casa de sus padres y encontró a su mamá tirada en medio de un charco de sangre, cuando su padre lo llamó al verlo pasar por la calle y lo llevó hasta la habitación donde estaba el cuerpo sin vida.

«Cuando entro a la habitación la veo a mi mamá tirada, con un corte bien calculado en el cuello y otros cortes más. No decido tomarle el pulso porque el charco de sangre era tan grande y lo vi coagulado que supuse que no tenía signos vitales», relató ante medios en la puerta de la casa donde ocurrió el asesinato.

«Yo veo que mi papá tenía cortes en varias partes, autolesiones, y él me dice que mi madre lo atacó y se le fue la mano. ‘Me defendí y se le fue la mano’, dijo», agregó.