Simulan fusilamientos: Polémica presentación de buzos de egresados en colegios de Zona Oeste

Alumnos de 6to año del Colegio Alemán Gartenstadt Schule, de Ciudad Jardín, simularon un fusilamiento público durante la presentación de los buzos de egresados del ciclo 2026. Ocurrió en la semana del 20 de marzo, fecha en la que la propia institución subió a sus redes sociales un video editado, en el que apenas se divisan las imágenes más polémicas, que recién llegaron a las redes sociales ayer, tras el crimen de un menor en una escuela de Santa Fe.

Según se observa en las imágenes crudas, compartidas por los propios chicos, un grupo de estudiantes apareció con pasamontañas y recorrió los pasillos del colegio, ingresando a las aulas, para llevar al alumnado hacia el patio del colegio. Allí simularon portar armas de fuego y dispararon contra otros estudiantes que estaban arrodillados y en fila.

Casi nada de esto se vio en el video institucional compartido por el colegio, donde se ocultaron las partes más vergonzosas y todo era risas y festejos. Fue una vuelta de tuerca más al «último primer día», en el inicio del ciclo lectivo.

Una situación muy similar se vivió en la Escuela Jean Piaget de Ramos Mejía, donde, en lo que pretendía ser una performance artística, también fueron «fusilados» en el patio de deportes, varios estudiantes con buzos de los ciclos anteriores.

La polémica surgió este mismo lunes, a partir del tenebroso homicidio ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, donde un alumnos de 13 años murió como consecuencia del ataque de un compañero de 14, que ingresó armado de una escopeta y empezó a dispararle a todos durante el izamiento de la bandera.

#LomasdelPalomar 🔴 Alumnos del Colegio Alemán Gartenstadt Schule simularon un fusilamiento para la presentación del buzo de egresados de 2026. Ocurrió en la semana del 20 de marzo, fecha en la que la propia institución subió a sus redes sociales un video editado, lavado… pic.twitter.com/9HXmBCRTVh — Darío Albano (@albanodl) March 31, 2026