Sólo funcionarán los ramales a Mercedes y Las Heras: Sin Tren Sarmiento del 9 al 12 de julio

Durante los cuatro días del próximo fin de semana largo el Tren Sarmiento no realizará el servicio de pasajeros de Once a Moreno. Es decir que no habrá Línea entre el jueves 9 de julio (feriado), el viernes (día no laborable con fines turísticos), el sábado 11 y el domingo 12, a raíz de distintas obras, según un comunicado interno emitido en la fecha.

Según el comunicado de la Subgerencia de Transporte del Sarmiento, la interrupción se debe «a mayor ventana horaria por avance de obras». precisándose que se trabajará en los ADV (Aparatos de Vía) 10 y 11 de Caballito; sobre el paso bajo nivel de la calle Federico García Lorca (que ya fue inaugurado), junto a las plataformas de la estación Caballito; en el paso bajo nivel de la calle Irigoyen, a metros de la estación Villa Luro; y tareas de señalamiento en Liniers.

También, trabajos en el andén central de Ramos Mejía -que deberían concluir en julio, a 10 años de empezados, y que en realidad no afectan la circulación de trenes, ya que a esa altura hay cuatro vías y las formaciones circulan por las vías laterales, junto a las cuales hay plataformas construidas hace una década-; tareas en el andén 2 de Morón (cerrado desde el 18 de enero), renovación de la mesa de mando de la cabina Castelar, trabajos de cableado en el puente sobre el Río Reconquista en Paso del Rey; y tareas de depuración de la vía cuarta de Moreno.

Pese a esta última, los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Las Heras (del ramal que llega a Lobos, pero con el servicio interrumpido por la renovación de la vía única que se encuentra paralizada desde hace meses) circularán normalmente.

#TrenSarmiento



Nuevo servicio diferencial entre las estaciones Once – Haedo – Moreno🚉



📍Circula los lunes, miércoles y viernes desde Once a las 18:35 h y desde Moreno a las 6:29 h.



💻 Podés adquirir tus pasajes en https://t.co/SwVrRA2pia y las boleterías de larga distancia. pic.twitter.com/eMXwCJJ42x — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) June 24, 2026

Servicio diferencial

El tren de larga distancia que une las estaciones de Once con Bragado (a 217km de CABA) incorporó un nuevo coche de primera con el que se brinda un servicio diferencial entre las estaciones de Once, Haedo y Moreno.

Este servicio tiene ambiente climatizado y baños. Y se transforma en una alternativa cómoda para reducir el tiempo de viaje.

El diferencial entre Once-Haedo-Moreno circula lunes, miércoles y viernes. Desde la terminal porteña sale a las 18:35 con paradas por Haedo a las 19:21 y Moreno a las 19:56. En cambio, de Moreno parte a las 6:29 con arribo a Haedo a las 7:05 y llegada a Once a las 7:50.

Los pasajes tienen una tarifa plana de 2.600 pesos y pueden ser adquiridos, anticipadamente, en https://webventas.sofse.gob.ar/ o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

El nuevo tren comenzó a funcionar el pasado 17 de junio y el tiempo de viaje entre Once y Moreno es de 1:21 horas.

🚆 Ya están a la venta los pasajes para viajar a Bragado en trenes de larga distancia hasta el 31/7.



Además, desde el 17/6 circulará un servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno.



⏰ Parte los lunes, miércoles y viernes de Once a las 18:35 h y de Moreno a las 6:29 h. pic.twitter.com/MT3lgrgCBn — Trenes Argentinos (@TrenesArg) June 12, 2026