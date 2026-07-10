«Te vendieron»: Violento robo a un jubilado de Ituzaingó, durante el partido de Argentina y Egipto

Un jubilado de 76 años añosa fue víctima de una violenta entradera, el martes pasado, durante el partido de la Selección argentina contra Egipto por los 8vos de Final del Mundial 2026. La banda aprovechó que el hombre estaba acostado para sorprenderlo y exigirle mediante golpes un dinero que había cobrado. «Te vendieron», le decían.

Todo pasó cerca de las 14 del martes, en una casa de la calle Gallo al 1500, de Ituzaingó, cuando la víctima había apagado la televisión en el entretiempo (por la angustia que le generaba el resultado parcial).

Según relató su hijo, Jorge, estuvieron merodeando la zona con una camioneta antes de ingresar armados y encapuchados.

Los delincuentes redujeron a Héctor y le exigieron dinero: «Te vendieron, te vendieron, danos los dólares», le dijeron mientras lo golpeaban para obtener información sobre sus ahorros.

🚨 BRUTAL ENTRADERA DURANTE EL PARTIDO DE ARGENTINA



La víctima es un hombre de 76 años que estaba solo.#A24 pic.twitter.com/UXaYXAwkZn — A24.com (@A24COM) July 10, 2026

El ataque duró aproximadamente 25 minutos; uno de los cómplices controlaba el tiempo desde afuera del domicilio.

Jorge explicó que cree que el robo fue premeditado porque alguien se habría enterado del cobro reciente de una suma importante por parte de su padre. “Nos da sospechas que hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían era su abogado y la parte que le pagó. Eran alrededor de 10 mil dólares los que tenía, así que creemos que no fue algo al voleo”, informaron en la familia.

Una cámara de seguridad instalada en la cuadra registró la llegada y la huída de los delincuentes que ingresaron a la propiedad saltando la reja del frente. Los ladrones llegaron en auto que estacionaron atrás del vehículo de la víctima y en el que los esperaba un cuarto cómplice.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 Descentralizada de Ituzaingó.