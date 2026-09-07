Tenía prisión domiciliaria en una causa de homicidio y cayó por robar un auto, en La Matanza

El joven 18 años, que gozaba del beneficio de prisión domiciliaria y contaba con una tobillera, fue detenido el viernes pasado junto a un adolescente de 17, tras una persecución por haber robado juntos un auto, en Isidro Casanova.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, después de que una mujer de 54 años denunciara que dos delincuentes le habían robado su Fiat Argo en la zona de Charrúa y Balbastro.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Bonaerense iniciaron la búsqueda del vehículo y lograron interceptar a los sospechosos luego de una persecución de pocas cuadras.

En el operativo participaron agentes del GTO de Isidro Casanova, junto con personal de la Subestación Centro, el Comando de Patrullas de La Matanza y otras dependencias policiales.

Los detenidos tienen 17 y 18 años. El mayor fue identificado como Jeremías Aaron Domínguez y, durante la requisa realizada después de su captura, los efectivos descubrieron que llevaba colocada una tobillera electrónica.

El joven se encontraba bajo prisión domiciliaria por una causa iniciada cuando todavía era menor de edad y en la que está acusado por el homicidio de Omar Quispe Tecse, un chofer de aplicación de 38 años asesinado en enero de 2025 en Isidro Casanova.

Quispe Tecse, de nacionalidad peruana y domiciliado en el barrio porteño de La Paternal, había sido encontrado muerto por vecinos del barrio Santa Clara. Tenía un disparo en la cabeza.

La investigación por aquel crimen derivó primero en la detención de Thiago Ezequiel Caruatti, entonces de 20 años, y posteriormente en la captura de J.A.D. La causa quedó bajo intervención del fuero penal juvenil de La Matanza.

Además, el ahora detenido ya registraba antecedentes anteriores. En 2023 había sido arrestado por robo agravado y durante 2024 volvió a ser detenido en otras dos oportunidades por hechos bajo la misma calificación.

Después del procedimiento de este viernes, los dos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 2ª de Isidro Casanova y quedaron a disposición de la Justicia. La nueva investigación quedó en manos de la UFI Nº6.