Tercer tienda en Argentina: Junto a influencers, Miniso inauguró un local en el Plaza Oeste de Morón

«Miniso», la marca china de lifestyle, continúa consolidando su crecimiento en Argentina con la apertura de su tercera tienda en el país, ubicada en Plaza Oeste Shopping de Morón. Desde las primeras horas del día, miles de fanáticos de la marca se acercaron al centro comercial para participar de la inauguración del nuevo local de merchandising.

Ubicado en planta baja del shopping (Vergara y Colectora Sur del Acceso Oeste) y con una superficie de 168 m², el nuevo local ofrece una propuesta que combina diseño, entretenimiento y una experiencia de compra diferencial, con miles de productos de las categorías hogar, belleza, tecnología, papelería, accesorios, juguetes y lifestyle. El espacio incorpora mesas temáticas de temporada con colecciones destacadas y licencias internacionales como Lilo & Stitch, Kuromi, Snoopy, Harry Potter, Ositos Cariñosos, FIFA, BT21, One Piece, Las Chicas Superpoderosas, Zootopia y Disney, entre otras, reforzando la permanente renovación de propuestas que caracteriza a la marca.

La apertura se convirtió en otro fenómeno de convocatoria: vestidos de rojo, color emblemático de MINISO, los asistentes disfrutaron de una jornada con juegos, premios y sorpresas. El primero de la fila recibió $100.000 en vouchers, el segundo obtuvo $50.000 y el tercero ganó una bolsa premium con productos de la marca. Además, las primeras 200 personas accedieron a un cupón de 20% de descuento y, durante todo el día, se realizaron búsquedas sorpresa de tickets dorados con premios exclusivos. El evento contó, además, con la presencia de reconocidas personalidades e influencers, entre ellas: Mora Bianchi, Lola Abraldes, María del Cerro, Belu y Emily Lucius, entre otras celebridades.

La compañía continuará su expansión en Argentina con próximas aperturas en Unicenter, Alto Palermo, Palmas de Pilar, Abasto, Alto Avellaneda, un local sobre Avenida Cabildo y dos tiendas más en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En 2027 comenzará a llegar al interior del país. Estas aperturas forman parte de un ambicioso plan de inversión de US$ 50 millones para los próximos cinco años, que contempla la creación de 1.000 puestos de trabajo.

Sobre MINISO

MINISO Group Holding Limited es una empresa minorista global de origen chino, fundada en 2013 por el emprendedor Ye Guofu. Con más de 7.700 tiendas en 112 mercados, 100 millones de miembros registrados y 1.000 millones de clientes en tienda, MINISO se ha consolidado como una cadena reconocida globalmente por su propuesta de productos de calidad, diseño y precios accesibles.

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde octubre de 2020 y en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) desde julio de 2022, reportando ventas globales de US$2.450 millones durante 2025. MINISO ha sido reconocida entre «Las 500 Mejores Empresas Chinas» y «Las 100 Mejores Cadenas de Franquicias Chinas».

La marca colabora con más de 100 partners de propiedad intelectual de renombre, incluyendo Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts. Figuras internacionales como Madonna, Katy Perry y Paris Hilton han visitado sus tiendas, mientras que en 2025 nombró como embajador global a la banda juvenil china Teens in Times (TNT), uno de los grupos más influyentes del C-pop.

#Miniso Day ♥️✨️



— Un poco de Mora junto a Lola en la apertura del nuevo local en Plaza Oeste Shopping 🛍.



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