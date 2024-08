Todos los ramales: El Tren Sarmiento, con nuevo cronograma de horarios desde el 6 de agosto

A partir del martes 6 de agosto regirá un nuevo itinerario de servicios en todos los ramales de la Línea Sarmiento, tanto en el eléctrico Once-Moreno, como los diésel Merlo-Lobos y Moreno-Mercedes y el servicio general Once-Bragado-Pehuajó.

En el corredor de mayor demanda, y mayor cantidad de servicios, es un retoque del horario actualmente vigente (desde el 8 de enero, calificado «como de verano») ante la menor demanda de pasajeros por las vacaciones, que significó la eliminación de varios trenes, y que no se modificó con la finalización del receso estival.

No hay más trenes, pero los semirápidos ascendentes Once-Moreno que desde Flores no se detenían hasta Morón (que habían quedado pese a la supresión de dos trenes consecutivos, parando en todas Once a Castelar y parando en todas de Liniers a Moreno, lo que generaban espacios de más de 20 minutos sin servicio en hora pico) pasan a detenerse en todas las intermedias. Lo mismo ocurre con los rápidos descendentes que de Morón circulaban sin detenerse hasta Liniers y luego hasta Flores, que habían quedado pese a la supresión de trenes Castelar-Once parando en todas: también pasan a detenerse en todas.

También se regulariza el servicio a última hora del día: actualmente, de lunes a viernes hábiles, sale un tren de Once 22.50 y el siguiente lo hace 23.30, a raíz de la cancelación, desde enero, del que partía 23.10. Ahora partirán de Once 22.45, 23, 23.25 y 23.55.

El tiempo de viaje, para los ascendentes pasa de 65 a 68 minutos, y para los descendentes, de 65 a 70 minutos. Las salidas de los primeros y últimos trenes se mantiene prácticamente sin cambios. Los domingos y feriados, en tanto, hay una reducción de servicios, ya que de 80 trenes se pasa a 70.

Los cambios más significativos se dan en los ramales diésel, con extensión del tiempo de viaje, a raíz del desmejoramiento de la infraestructura: entre Merlo y Lobos de una hora y 57 minutos se pasa a 2 horas y 13 minutos. Y entre Moreno y Mercedes, de una hora y 35 minutos se pasa a una hora y 47 minutos, para los ascendentes; los descendentes emplean una hora y 20 minutos. La diferencia obedece a que entre Luján y Mercedes se renovó durante el anterior gobierno solamente una de las dos vías.

En tanto el servicio Once-Bragado (con tres frecuencias semanales) y Once-Pehuajó (una frecuencia semanal) también incrementa en 10 minutos su tiempo de viaje.

Más allá del itinerario, los servicios de la Línea Sarmiento vienen prestándose hace meses con inconvenientes a diario: demoras, cancelaciones, trenes semirápidos no diagramados (que dejan a usuarios de intermedias como Haedo, Ramos Mejía y Ciudadela aguardando media hora el tren), a raíz de los recortes presupuestarios implementados desde el 10 de diciembre.

De hecho, a raíz de la disminución de recursos en los ramales Merlo-Lobos y Moreno-Mercedes se recortó el servicio un 30 por ciento, utilizándose en cada uno de los citados 2 formaciones en vez de las 3 que circulaban hasta diciembre.

La complicada situación no es patrimonio exclusivo de la Línea Sarmiento: en las líneas Roca, Mitre y San Martín -también operadas por la estatal Trenes Argentinos- se registran cancelaciones a diario, que se agudizaron en el último mes. Y la situación también se observa en el ramal Federico Lacroze-General Lemos de la Línea Urquiza, operado por el consorcio privado Metrovías.